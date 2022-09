A urne ancora aperte già esplode un caso nel centrodestra. Il quotidiano Repubblica ha diffuso un video in cui il leader di Forza Italia ed ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi a tavola, per un aperitivo dopo aver votato a Milano, si lascia andare a commenti e considerazioni sull’alleato Matteo Salvini, segretario della Lega.

“Organizziamo una cena da me ad Arcore se superiamo il 10%”, esordisce Berlusconi. “E per dirvi la verità io sono convinto che lo superiamo. Un’altra cosa, di cui sono abbastanza convinto, non come quella di prima ma abbastanza, è che voglio più voti della Lega. Con la lega noi andiamo d’accordissimo perché io ho nutrito un’amicizia fruttuosa con Matteo (Salvini, ndr), che è una brava persona. Ha bisogno di essere un po’ inquadrato. Anche lui non ha lavorato mai, ha bisogno di essere un po’ inquadrato, eccetera. Per cui io cercherò di fare il regista del governo”.

Solo giovedì scorso, dal palco di Piazza del Popolo a Roma, il centrodestra aveva tenuto l’ultimo comizio unito della campagna elettorale garantendo cinque anni di governo coeso. Berlusconi era stato il primo a parlare. A far discutere erano state però le sue frasi pronunciate a Porta a Porta: una nuova versione sull’esplosione della guerra in Ucraina, con il presidente russo Vladimir Putin, amico di vecchia data di Berlusconi, indotto all’invasione dalle richieste dei filorussi e dalle pressioni interne di media e del partito a Mosca. Le dichiarazioni erano diventate virali, avevano fatto esplodere grandi polemiche e portato l’ex premier a una sorta di rettifica.

Le dichiarazioni all’aperitivo a Milano, nel giorno del voto, con al fianco la fidanzata e parlamentare candidata Marta Fascina, rischiano di turbare l’unità del centrodestra che da tutte le ultime proiezioni di voto era dato in netto vantaggio sul centrosinistra per tornare a Palazzo Chigi, questa volta però guidato da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, saldamente in vetta nei sondaggi. A stretto giro, e tramite social, è arrivata comunque la dichiarazione di Salvini sulla vicenda. “Qualunque cosa dica, io a Silvio Berlusconi vorrò sempre bene lo stesso”. Amen, almeno per il momento.

