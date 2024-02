Giuseppe Contini e Karol Canu non danno notizie ai loro familiari da oltre una settimana. A Olbia e dintorni proseguono senza sosta le ricerche dei due ragazzi di 15 e 17 anni, scomparsi dalla sera di giovedì 25 gennaio. I carabinieri stanno setacciando, in particolare, l’agro di Olbia e le sue frazioni come Berchideddu e Putzola. I due sono stati visti insieme all’interno di un bar e poi i loro telefoni sono risultati spenti.

La madre e le minacce: “Tranquillo tutto si risolve”

Secondo la madre, Karol Canu potrebbe essere sotto la minaccia di qualcuno e si stia nascondendo per paura. “Ritorna a casa Karol – dice la donna -. Tutto si rivolve ma noi non possiamo vivere un giorno di più in questa angoscia”.

Come riportano le testate locali, la signora Giulia Kanu parla del figlio, della sua sensibilità anche nei confronti della mamma che convive con una disabilità deambulatoria. “Mi aiuta sempre anche nei lavori di casa. Non mi avrebbe mai abbandonato senza una spiegazione, come del resto non viveva nemmeno un minuto senza il suo cellulare. Che da cinque giorni lo tanga spento non è certo da lui. Deve essere molto spaventato”

