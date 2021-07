In due a bordo di un motorino lo hanno avvicinato e sotto la minaccia della pistola puntatagli contro volevano rubargli l’orologio. È partito un colpo che ha ferito a una gamba un 24enne. È successo a Napoli durante il sabato sera nei Quartieri Spagnoli.

Il 24 enne è subito è stato portato a Villa Betania, mentre i malviventi si sono dati alla fuga. La vittima ha raccontato alla Polizia di essere stato avvicinato, nei Quartieri Spagnoli, da due malviventi con il volto coperto a caschi, a bordo di una moto, che sotto la minaccia di una pistola lo avrebbero costretto a consegnare l’orologio. Sempre secondo la versione del ferito, uno dei due avrebbe esploso accidentalmente un proiettile che ha raggiunto il 24enne alla coscia destra.

La vittima non è in pericolo di vita, sarà sottoposta a intervento chirurgico per estrarre il colpo. Sulla vicenda sono in corso indagini da parte della Polizia.

