Sei persone sono rimaste ferite, di cui quattro in modo grave, in seguito a un’esplosione avvenuta dopo la mezzanotte presso lo stabilimento Aluminium nella zona industriale di Bolzano. La fabbrica, attiva dal 1936, è una delle principali aziende produttrici di alluminio sul mercato europeo. Tra gli operai gravemente feriti, uno è stato ricoverato in condizioni critiche nel reparto di rianimazione a Bolzano, mentre altri sono stati trasferiti ai centri grandi ustionati di Verona, Padova e Baviera. Un sesto operaio ha riportato ferite meno gravi.

La fabbrica

Fondata nel 1936, l’Aluminium iniziò la sua attività dedicandosi alla produzione di alluminio primario. Nel 1976, l’azienda ha poi cambiato il proprio focus, passando alla produzione di estrusi di alluminio.

Luca Frasacco