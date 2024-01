Il bilancio dei feriti dopo la notte di capodanno. Un giovane è finito in coma etilico a Salerno per aver alzato troppo il gomito durante i festeggiamenti di fine anno ed è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118.

Il bilancio a Salerno: grave bambino di 11 anni

Oltre ai 7 feriti per i botti che, nella notte, hanno fatto ricorso alle cure mediche negli ospedali del capoluogo e della provincia, nel pomeriggio di ieri un bambino di 11 anni, ad Alfano (Salerno), e’ rimasto gravemente ferito a un occhio per lo scoppio di un petardo ed e’ stato trasportato all’ospedale di Vallo della Lucania.

“L’aspetto piu’ inquietante – rileva il questore – è che ci sia un minorenne, un bambino di 11, che ha riportato delle serie conseguenze su uno degli occhi”. Lo ha confermato il questore di Salerno, Giancarlo Conticchio

Il concerto dei Pooh in piazza a Salerno

Quanto al concerto dei Pooh in piazza della Liberta’ a Salerno, Conticchio conferma che, “in piazza, 20mila persone c’erano tutte, forse anche qualcuna in piu’, ma siamo nell’ordine delle 20mila come pattuito e stabilito”.

Il questore esprime il proprio ringraziamento “a tutte le forze di polizia presenti, ai volontari, ai vigili del fuoco perche’ e’ stato fatto un lavoro importante, un primo grande lavoro per questa piazza della Liberta’”.

Contrasto alla vendita di fuochi d’artificio

Grande lavoro da parte delle forze dell’ordine anche nel contrasto alla vendita di botti e fuochi d’artificio illegali. “I carabinieri – spiega Conticchio – hanno arrestato una persona a Salerno, il commissariato di Battipaglia ne ha arrestata un’altra li’ per detenzione di materiale esplodente. Parecchio materiale esplodente che ha messo in pericolo lo stabile dove e’ stato rinvenuto. Ne avevano anche in casa, quindi massima attenzione”.

L’attenzione di polizia e carabinieri e’ stata rivolta anche a scongiurare furti in appartamento durante le feste e, infatti, se ne registra soltanto uno, nel capoluogo, il 30 dicembre scorso.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo