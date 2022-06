Un drammatico incidente si è verificato sull’A1. Intorno alle 14 tre tir e cinque auto si sono scontrate lungo la carreggiata nord dell’Autosole tra Fabro e Chiusi. Secondo quanto riportato da LaPresse, due ragazze sono decedute e altre due sono state trasportate al pronto soccorso in codice rosso dall’elicottero del 118, e ancora altre due sempre in codice rosso in ambulanza in ospedale. È il bilancio, provvisorio, di un incidente avvenuto attorno alle 14 sull’autostrada A1 al chilometro 414 in corsia nord, tra Chiusi e Fabro, al confine tra Toscana e Umbria.

L’incidente ha coinvolto almeno 3 mezzi pesanti e 4 o 5 autovetture. Sul posto sono state inviate squadre di soccorso e almeno 24 unità dei vigili del fuoco provenienti da Siena, Terni, Arezzo e Perugia per estrarre i feriti dalle lamiere. L’autostrada è stata chiusa tra Fabro e Chiusi e al momento la circolazione è interdetta. Sul posto il personale della polizia stradale.

L’ansa riporta che successivamente sono giunti con l’elisoccorso di Grosseto all’ospedale Le Scotte di Siena due uomini, di 38 e 42 anni, feriti nell’incidente in A1 sulla carreggiata nord tra Fabro e Chiusi costato la vita a due persone. Da quanto appreso i due feriti trasferiti a Siena hanno riportato fratture multiple ma non sarebbero in pericolo di vita. Sono in osservazione.

La situazione della viabilità resta drammatica. “Sulla A1 tra Fabro e Chiusi verso Firenze, è stata disposta la chiusura del tratto, a seguito di un incidente avvenuto al km 414, nel quale sono rimasti coinvolti tre camion e cinque autovetture. All’interno del tratto chiuso il traffico è stato sbloccato restano 3 km di coda, in diminuzione. In direzione Roma segnaliamo 7 km di coda per ripristino incidente nel tratto tra Valdichiana e Fabro”. Ne dà notizia Autostrade per l’Italia riferendosi all’incidente che oggi attorno alle 14 ha causato almeno 2 morti e numerosi feriti, di cui almeno 4 gravi.

“A causa dell’uscita obbligatoria – spiega ancora Autostrade – ci sono 7 km di coda a Fabro e dopo aver percorso la viabilità ordinaria si può rientrare in autostrada a Chiusi. Per le lunghe percorrenze, per il traffico diretto a Firenze, si consiglia di uscire ad Orte percorrere il raccordo Perugia-Bettole con rientro a Valdichiana; percorso inverso per chi è diretto a Roma. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso”.

