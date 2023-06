La Bbc ha ottenuto prove che mettono in dubbio il resoconto della guardia costiera greca sul naufragio di migranti avvenuto mercoledì scorso davanti alle coste elleniche in cui si teme che centinaia di persone siano morte. L’analisi del movimento di altre navi nell’area suggerisce che il peschereccio sovraffollato non si è mosso per almeno sette ore prima di capovolgersi.

Bbc, il peschereccio non si è mosso per 7 ore poi si è capovolto

La Bbc spiega di aver ottenuto un’animazione al computer dei dati di tracciamento forniti da MarineTraffic, una piattaforma di analisi marittima. I dati mostrano ore di attività concentrate in un’area piccola e specifica dove in seguito la barca di migranti è affondata, mettendo in dubbio l’affermazione ufficiale che non ha avuto problemi con la sua navigazione.

La guardia costiera sostiene che l’imbarcazione fosse in rotta verso l’Italia e non necessitava di soccorsi. Al momento risultano almeno 78 persone morte, ma le Nazioni Unite affermano che ne mancano 500 all’appello.

L’Onu ha chiesto un’indagine sulla gestione del disastro da parte della Grecia. Funzionari greci sostengono che le persone a bordo hanno riferito che non volevano aiuto e che non erano in pericolo fino a poco prima che la loro barca affondasse.

Il Pakistan dichiara lutto nazionale

Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha annunciato per lunedì una “giornata di lutto” per la tragedia del peschereccio affondato. Si teme che molti pakistani siano morti nel naufragio, anche se il numero esatto non è stato ancora confermato ufficialmente. Sharif ha anche formato una commissione per indagare su quanto è accaduto e ha ordinato alle forze dell’ordine di rintracciare le persone coinvolte nel traffico di esseri umani. La maggior parte dei migranti scomparsi sarebbe originaria dello Stato di Azad Kashmir (almeno 50) e di quello di Gujarat (47 persone), stando ai loro familiari pachistani.

