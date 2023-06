Dopo il dramma, le 78 vittime accertate, le centinaia di persone disperse in fondo al mare, lo scarico di responsabilità, la versione assai fantasiosa delle autorità greche (secondo cui un peschereccio stracolmo di migranti, senza acqua, avrebbe rifiutato il loro aiuto perché “preferivano andare in Italia), ecco arrivare i primi arresti.

Nove presunti scafisti egiziani sono stati arrestati in Grecia, dopo il drammatico naufragio avvenuto nelle prime ore del 14 giugno al largo di Pylos, nel sud del Peloponneso. Secondo quanto emerso in questa prima fase di indagini, tra gli arrestati figurerebbe anche il capitano dell’imbarcazione capovolta e affondata con un numero imprecisato di migranti (dai 500 ai 750). Il “personale di bordo”, infatti, così come denunciato dai 104 sopravvissuti, avrebbe lasciato il peschereccio dopo la protesta dei migranti in seguito alla morte, per sete, di sei persone (tra cui due bimbi).

Il peschereccio aveva lasciato l’Egitto per poi imbarcare i migranti a Tobruk, città portuale nella Libia orientale, ed era poi salpato per l’Italia cinque giorni prima della tragedia. I sospetti arrestati a Kalamata, il porto della penisola del Peloponneso dove sono stati trasferiti i sopravvissuti, sono sospettati di “traffico illegale” di esseri umani, secondo l’agenzia greca Ana.

Sopravvissuti quasi tutti uomini

Sono al momento 104 le persone tratte in salvo. Presto dovrebbero essere trasferite in un centro di accoglienza per Migranti a Malakasa, a Nordest di Atene. Sono quasi tutti uomini, per lo più siriani (47), egiziani (43), oltre a 12 pachistani e due palestinesi, secondo le autorità greche. Più di venti persone rimangono ricoverate a Kalamata.

Ben 19 sos disperati

Ieri avevano raccontato che nella stiva della nave c’erano centinaia di persone, tra donne e bambini. Secondo quanto ricostruisce Repubblica, sono almeno 19 le telefonate “disperate” fatte in 13 ore ai volontari del soccorso del mare. L’ultima risale alle 00.46 di mercoledì notte (14 giugno), poche ore prima del naufragio.

Telefonate che, se ancora ve ne fosse bisogno, smentiscono la versione delle autorità greche, con la guardia costiera che aveva addirittura rassicurato tutti, sostenendo che le persone che si trovavano sull’affollato ponte esterno hanno ripetutamente rifiutato i tentativi di assistenza da parte di un’imbarcazione della Guardia Costiera greca che la stava sorvegliando, dicendo di voler raggiungere l’Italia.

“Quando ci si trova di fronte a una situazione del genere… bisogna essere molto cauti nelle proprie azioni”, ha addirittura dichiarato il portavoce della Guardia Costiera Nikos Alexiou all’emittente statale ERT. “Non si può effettuare un dirottamento violento su un’imbarcazione del genere con così tante persone a bordo… senza alcun tipo di cooperazione”.

Il lancio di bottiglie d’acqua e la nave che affonda

La motovedetta della Guardia costiere, insieme a due mercantili, la notte del 14 giugno ha ‘provato’ a soccorre il peschereccio dopo bene 16 ore, nonostante i ripetuti allarmi lanciati da Frontex e da Alarm Phone già dalla mattina. E come ha provato a soccorrere i migranti? Lanciando bottigliette d’acqua alle centinaia di persone assiepate sul pontile, in condizioni di precarietà assoluta e disperate perché da giorni non bevevano né mangiavano. Per prenderle, infatti, il peschereccio ha iniziato a oscillare pericolosamente, rischiando di capovolgersi, cosa che è effettivamente avvenuta dopo qualche ora.

La cronologia delle 19 telefonate di sos sono state registrate da Alarm Phone e dall’attivista Nawal Soufi. Così come c’è anche una immagina che smentisce la versione delle autorità greche: una foto scattata in pieno giorno da un elicottero della guardia costiera in cui si vedono centinaia di mani alzate per richiamare l’attenzione dei soccorritori.

Lo stesso ministero greco della Navigazione ha spiegato – così come ricostruisce sempre Repubblica – come la Guardia costiera si è mossa dopo aver ricevuto la prima chiamata (alle 11) della centrale operativa di Roma che fornisce il numero del satellitare dei migranti: alle 13.50 si alza in volo un primo elicottero, poi salpa una corvetta, alle 14 il primo contatto con il peschereccio, alle 18 un secondo elicottero, alle 18.30 altro contatto con il barcone da cui un uomo, in inglese, ripete: “Non chiediamo assistenza, ci servono solo cibo e acqua. Vogliamo andare in Italia“. Rifornimenti che arrivano intorno alle 19 da uno dei due mercantili in zona. Alle 22.40 la nave della Guardia costiera finalmente si avvicina e osserva: il barcone è illuminato dalle fotoelettriche. Tre ore dopo il motore si ferma, il barcone è fuori controllo, i tentativi di assicurarlo con delle cime provocano solo uno sbilanciamento fatale. E alle 2.04, il silenzio della notte è squarciato dalle urla dei pochi fortunati che riescono a rimanere a galla.

“Stiamo bevendo acqua di mare da giorni”

L’attivista Nawal Souf racconta le telefonate ricevute: “Mi dicevano ‘non c’è più acqua da giorni, niente cibo, stiamo bevendo acqua di mare”. A parlare era una donna che “mi hanno detto che è morta”. Poi rivela le parole di un altro uomo a bordo dell’imbarcazione: “Sento che questa sarà la nostra ultima notte”.

“Ci sono così tante domande aperte sul naufragio di massa al largo Pylos” fa sapere Alarm Phone. “Abbiamo bisogno di un’indagine indipendente sulle azioni delle forze greche e Frontex. Chiediamo che la ricerca dei dispersi continui e che, prima della sepoltura, venga prelevato il DNA di tutti i corpi trovati”.

