Attimi di panico a Barra, quartiere della periferia a Est di Napoli. Le fiamme sono divampate nel campo rom intorno alle 12.40 del mattino di domenica 13 novembre. Il fumo, denso e nero, è visibile da molti punti della città. Allertati, sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, la polizia e la municipale, ancora a lavoro nel cercare di spegnere le fiamme e prestare eventuale soccorso ai presenti.

Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco di Napoli, le fiamme sono divampate attaccando due baracche del campo rom di via Mastellone a Barra. Non è chiaro cosa abbia innescato l’incendio ma le fiamme stanno richiedendo un grande impegno da parte dei vigili per domarle. A prendere fuoco materiale di ogni tipo che ha generato la folta coltre di fumo visibile da molti punti della città e anche dall’Autostrada. Numerose le segnalazioni arrivate ai vigili che sono prontamente intervenuti.

Non ci sarebbero feriti. Il campo sarebbe stato lasciato da molte famiglie dopo il grande incendio che lo devastò ad agosto scorso. Ma qualcuno potrebbe essere rimasto all’interno. Lo stesso campo rom nella notte tra il 10 e l’11 agosto era stato interessato da un vasto incendio che aveva distrutto parte consistente degli alloggi delle persone che vivevano lí, molte famiglie e bambini. Le fiamme erano partite di notte, alle 2 e mezza del mattino erano altissime. Poi alle 7 del mattino, c’era ancora una folta coltre di fumo bianca e i cittadini denunciarono che l’aria era irrespirabile.

Anche il 13 novembre l’aria nella zona è diventata irrespirabile dopo poco. E monta la rabbia dei cittadini. “Un grosso incendio è divampato ore 12.40 nei terreni confinanti alle vie del quartiere barra di Napoli est controlli sono sempre zero – si legge su Facebook – Il vento ha fatto propagare le fiamme dentro tutte le case una domenica piena di bontà, sono state alcune abitazioni. Ecco perchè l’appello al sindaco di Napoli dott Gaetano Manfredi sui social, rivolto ai residenti del quartiere ora basta scendiamo tutti in strada se non viene fatto una serie di controlli mirati”.

