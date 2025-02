L’Etna erutta e il Vesuvio trema. L’Iran ha promesso legnate e bombe a Israele, con un terzo feroce attacco contro i sionisti. La tregua tra Hamas e il governo Netanyahu vacilla ogni giorno. La Russia continua ad armarsi senza pause e attacca ancora l’Ucraina. La Cina ha sventagliato navi e forze militari marine intorno a Taiwan. Focolai di intemperanza sono attivi in ogni parte del Mondo, e l’intolleranza procede spedita a gonfie vele su tutti i social.

Gli unici che non si preoccupano sono gli europei, siamo noi. Facciamo incontri estemporanei in cui non si decide nulla. Siamo indietro su tutte le possibili risposte di bilancio al gravame militare che incombe. A questo punto dedichiamoci a costruire un bunker dove rintanarci. Ne servirà uno mastodontico!

Alessandro Agostinelli