In tempi di conflitto si scatenano tutte le teorie più assurde, tra profezie e coincidenze numeriche che spopolano sui social che attizzano teorie del complotto e del mistero. L’ultima riguarda il numero 68. Sarebbe questo il numero che misteriosamente si ripete per tre conflitti mondiali: parliamo della Prima Guerra Mondiale, della Seconda Guerra Mondiale e dell’attuale conflitto in Ucraina. La coincidenza riguarda la date di inizio.

Mettendo sulla stessa riga i numeri che compongono le tre date e sommandole tra di loro infatti il risultato è sempre 68. La prima Guerra Mondiale ebbe inizio il 28 luglio 1914, la Seconda Guerra Mondiale iniziò il 1 settembre 1939 e infine l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha preso il via il 24 febbraio 2022. Facendo l’addizione il risultato è sempre 68.

Inizio prima guerra mondiale 28.07.1914 e dunque 28+7+19+14 = 68

Inizio seconda guerra mondiale 01.09.1939 e dunque 1+9+19+39 = 68

Russia invade l’Ucraina 24.02.2022 e dunque 24+2+20 + 22 = 68

E così sono iniziate tante teorie per gli amanti del mistero. In realtà in ogni mese dell’anno si raggiunge la cifra 68 sommando i numeri delle date. La prossima occorrenza sarà, per esempio, il 23 marzo quindi il 22 aprile e così via. Dunque potrebbe essere una normale coincidenza capitata ma che comunque intriga. Resta una coincidenza un po’ inquietante che divide il popolo dei social.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

© Riproduzione riservata

Elena Del Mastro