Non solo missili. Questa mattina Hamas è riuscito a superare la barriera di contenimento israeliana attorno alla Striscia di Gaza.

Le prime squadre a terra sembrano aver approfittato dell’intenso fuoco di razzi da Gaza verso Israele per attraversare la barriera, anche se i dettagli su come lo abbiano fatto non sono tutt’ora chiari.

Successivamente, veicoli, moto e persone a piedi sono uscite dalla Striscia attraverso cancelli aperti avanzando per chilometri in profondità, un’azione precedentemente impossibile per i palestinesi di Gaza.

Questo ha sfidato gli schemi di difesa israeliani, in vigore dal 2007. Durante l’attacco, è stato avvistato almeno un deltaplano a motore con un combattente di Hamas che ha superato la barriera nella zona di Sderot.

Squadre di Hamas su pick-up si sono disperse nella zona, dando la caccia ai civili, seguite da altre squadre su motociclette. Alcuni video mostrano palestinesi a bordo di mezzi israeliani catturati, il che potrebbe aver causato confusione e rallentato la reazione dell’esercito israeliano. Nel frattempo, Hamas ha annunciato la cattura di soldati dello Stato ebraico.

