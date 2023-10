Messaggi nelle moschee

Soltanto ieri decine di migliaia di sostenitori della Jihad islamica si erano riuniti in piazza a Gaza per commemorare l’anniversario della fondazione del movimento, ma non è ancora chiaro se ci sia un legame tra quell’evento e i lanci di oggi. Inoltre, fonti locali riportano che dalle moschee vengono diffusi messaggi di esultanza tramite gli altoparlanti per aver sorpreso il nemico, considerando l’attacco come una grande vittoria della resistenza armata.

A cura di Redazione