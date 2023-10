Hamas ha diffuso un video in cui si vede un drone lasciar cadere dall’alto una bomba su un’ambulanza militare israeliana.

Il fatto è avvenuto vicino al confine con Gaza, e come visibile dalle immagini in alta risoluzione, ha ferito alcuni soldati israeliani.

Incursioni nelle case, bombardamenti e uccisioni di civili, rapimenti di donne e soldati, sono solo alcuni dei crimini di guerra che i terroristi stanno compiendo in queste ore.

Hamas releases video of themselves bombing an Israeli ambulance. They are literally providing evidence of their own war crimes. This is unbelievable. The entire world must join Israel against these barbarian monsters.#Gaza #IsraelUnderAttack#Israel pic.twitter.com/k6uHwTug5p

