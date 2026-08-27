L’analisi delle dinamiche militari ed economico-finanziarie del conflitto russo-ucraino richiede di superare le scorciatoie della propaganda. La narrazione di un fallimento della cosiddetta “campagna dei quaranta giorni” — promossa dal servizio di sicurezza di Kyiv (SSU) a partire dal 25 giugno 2026 per colpire la profondità del territorio russo — confonde il piano della coercizione politica con quello della degradazione logistica ed economica. Se l’obiettivo massimalista di costringere il Cremlino alla resa o a una svolta negoziale immediata non è stato raggiunto, la pressione sistemica esercitata sulla macchina bellica di Vladimir Putin ha prodotto costi reali, dimostrando l’efficacia tattico-operativa della strategia ucraina.

I raid a lungo raggio contro raffinatrici, depositi di carburante, basi aeree e nodi logistici fino a oltre mille chilometri dal confine hanno colpito il cuore nevralgico della rendita energetica russa. Rapporti di intelligence finanziaria e fonti indipendenti come Reuters documentano restrizioni sulle vendite di carburante, cali dei volumi alla borsa di San Pietroburgo e una crescente difficoltà nelle esportazioni di greggio. Per sostenere lo sforzo bellico nel Donbass e coprire i vuoti della raffinazione interna, Mosca si è vista costretta a importare benzina e a razionare la distribuzione in diverse regioni. Questa redistribuzione forzata dei sistemi di difesa aerea dal fronte verso i nodi energetici interni risponde a una chiara matrice riformista della condotta bellica: ottimizzare la tecnologia dei droni per erodere il capitale economico dell’avversario.

Tuttavia, l’immensità geografica della Federazione Russa e la disponibilità di canali commerciali ombra consentono al Cremlino una capacità di assorbimento e compensazione che impedisce, nel breve periodo, il collasso strutturale delle sue operazioni militari. Il punto critico dell’equazione strategica risiede nell’asimmetria di resilienza. Se la Russia soffre di perdite di efficienza e frizioni finanziarie, l’Ucraina affronta una vulnerabilità infrastrutturale ben più concentrata. La sistematica distruzione delle centrali termiche e delle sottostazioni da parte delle forze russe prefigura un ciclo invernale drammatico per le città e per l’apparato produttivo ucraino. La perdita di oltre la metà della capacità di generazione elettrica nazionale rende la stabilità energetica di Kyiv il vero moltiplicatore di rischio geopolitico.

In questa prospettiva, la sicurezza dell’Ucraina non si difende con il disimpegno, ma con un sostegno europeo e atlantico integrato e strutturato. Proteggere i nodi portuali del Mar Nero e rigenerare la rete elettrica attraverso finanziamenti internazionali non è solo una scelta di solidarietà, ma un imperativo geostrategico per le democrazie occidentali. Il bilancio dei quaranta giorni dimostra che le guerre d’attrito contemporanee si vincono sul terreno dell’innovazione tecnologica, della sostenibilità finanziaria e della tenuta delle istituzioni pubbliche. Per l’Europa e gli Stati Uniti, il compito politico è chiaro: consolidare il regime sanzionatorio contro i flussi finanziari ombra che alimentano il Cremlino e garantire a Kyiv gli strumenti di difesa antiaerea necessari per superare la stagione fredda. Solo un’Ucraina energeticamente resiliente e militarmente autonoma potrà imporre alla Russia un tavolo di negoziazione credibile, a tutela del diritto internazionale e della sicurezza dell’intero continente europeo.

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Riccardo Renzi