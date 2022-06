Il conflitto in Ucraina è arrivato al 109esimo giorno, con la situazione sul campo di battaglia che si fa sempre più logorante per le truppe di Kiev, impegnate in una guerra di posizione nel Donbass, per evitare che la Regione fisica in mano russa.

Conflitto che, hanno ammesso da Kiev, è costato all’Ucraina almeno 10mila soldati morti in questi primi cento giorni.

La vera svolta è arrivata però sul piano ‘diplomatico’. Ieri la visita a sorpresa della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a Kiev, con la promessa a Volodymyr Zelensky di garantire all’Ucraina lo status di Paese candidato per l’Unione europea in una settimana.

Ieri la Bild aveva inoltre anticipato che il cancelliere tedesco Olaf Scholz pianificando un viaggio congiunto a Kiev con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e con il presidente francese, Emmanuel Macron, prima del vertice del G7, che inizierà il 26 giugno.

Al contrario, vanno segnalato rapporti ‘incrinati’ tra Kiev e Washington, con un reciproco scambio d accuse tra Biden e Zelensky. “Il presidente ucraino non volle ascoltare i nostri avvertimenti, sapevo di avere informazioni solide per prevedere l’imminente aggressione di Putin”, ha detto il leader della Casa Bianca. Al vetriolo la replica di Zelensky, che ha ricordato come il Paese avesse chiesto “sanzioni preventive” contro Mosca: “Se avessimo iniziato a ricevere armi pesanti a gennaio, le cose sarebbero potute andare diversamente”.

ORE 9 – KIEV ASSICURA DI CONTROLLARE IMPIANTO AZOT DI SEVERODONETSK – Serhiy Haidai, il governatore della regione di Lugansk, ha assicurato su Telegram che l’Ucraina mantiene tuttora il controllo dell’impianto chimico Azot a Severdonetsk, dove ci sarebbero centinaia di civili.

Rodion Miroshnik, che rappresenta le autorità di occupazione russe a Lugansk, ha sostenuto sabato che i civili hanno cominciato a lasciare lo stabilimento e aggiunto che quelli che rimangono sono “ostaggi”. Nei rifugi antiaerei sotterranei dell’impianto, ci sarebbero circa 200 dipendenti dello stabilimento e 800 civili.

ORE 8:15 – PER KIEV ASSALTO RUSSO A SEVERODONETSK CONTINUA “SENZA SUCCESSO” – Secondo lo Stato maggiore dell’esercito ucraino, l’assalto russo contro Severodonetsk continua “senza successo”, sottolineando che i soldati ucraini hanno anche respinto l’esercito di Mosca vicino a Vrubivka, Mykolaiv e Vassylivka.

⚡️Luhansk Oblast Governor: Intense fighting continues in Sievierodonetsk. In his video address on June 12, Luhansk Oblast Governor Serhiy Haidai said fighting continues in the key eastern city of Sievierodonetsk. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 12, 2022

ORE 7:30 – LA CINA SU MOSCA: “PARTNER IMPORTANTE, NON UN ALLEATO” – Sempre intervenendo al al vertice sulla sicurezza dello Shangri-La Dialogue di Singapore, il ministro della Difesa cinese Wei Fenghe ha escluso che il rapporto del gigante asiatico con la Russia sia una “alleanza”, definendo invece Mosca “partner importante”.

“Il rapporto tra Cina e Russia si sta sviluppando lungo la strada giusta. È un partner importante, non un alleato, e il nostro rapporto, che continuerà a crescere, non è diretto contro terzi”, ha detto Wei.

ORE 5 – PER GLI STATI UNITI LUGANSK IN MANO RUSSA IN POCHE SETTIMANE – Sono previsioni a tinte fosche quelle che arrivano dagli Stati Uniti sull’andamento del conflitto in Ucraina.

Un funzionario della Difesa americana, citato dal Washington Post, evidenzia che la Russia dovrebbe prendere il controllo dell’intera regione del Lugansk entro poche settimane. Le città di Severodonetsk e Lysychansk sono già sotto forte pressione e la regione potrebbero cadere sotto il peso delle forze russe in una settimana, riferisce il funzionario Usa.

ORE 4 – CINA: “MAI DATO SUPPORTO MATERIALE ALLA RUSSIA” – Parlando al vertice sulla sicurezza dello Shangri-La Dialogue di Singapore, il ministro della Difesa cinese Wei Fenghe ha sottolineato che Pechino non ha mai fornito alcun supporto materiale alla Russia nella guerra contro l’Ucraina.

Un conflitto o una guerra “sono l’ultima cosa che la Cina vorrebbe vedere in Ucraina. Allo stesso tempo, non crediamo che la massima pressione o sanzioni possano risolvere il problema”, ha detto Wei, bocciando ancora una volta l’efficacia delle sanzioni.

ORE 3 – ZELENSKY ANNUNCIA: “STIAMO LIBERANDO REGIONE KHERSON” – “Le truppe ucraine stanno gradualmente liberando il territorio della regione di Kherson”. L’annuncio arriva dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che sottolinea in un suo videomessaggio che “il villaggio di Tavriis’ke è stato aggiunto all’elenco degli insediamenti restituiti al nostro Stato” mentre “c’è un un certo progresso anche nella regione di Zaporizhzhia”.

⚡️Zelensky: Ukraine’s military gradually liberating Kherson Oblast, Russia suffers losses. In his nightly address, President Volodymyr Zelensky said that Ukrainian military is gradually liberating the territory of Kherson Oblast. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 11, 2022

ORE 2 – ZELENSKY: “DONBASS TIENE DURO, OCCUPANTI SI PENTIRANNO” – “Ricordate come la Russia sperava di conquistare l’intero

Donbas all’inizio di maggio? Siamo al 108esimo giorno di guerra, a giugno. Il Donbas tiene duro”. Queste le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video messaggio postato sul suo profilo Facebook aggiungendo che “dobbiamo fare di tutto per far pentire gli occupanti di aver fatto tutto questo e renderli responsabili di ogni omicidio e di ogni colpo inferto all’Ucraina”.

