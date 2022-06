La guerra in Ucraina è giunta ormai al 108esimo giorno e sul campo proseguono durissimi gli scontri nel Donbass, ormai diventato vero epicentro del conflitto con la volontà del Cremlino di conquistare definitivamente la regione già parzialmente controllata dai filo-russi ormai dal 2014.

Sul piano della diplomazia la situazione resta di stallo, con le trattative tra Kiev e Mosca ormai ferme. A gettare ulteriore benzina sul fuoco è in realtà la decisione di un tribunale della sedicente Repubblica Popolare del Donetsk di condannare a morte i britannici Aiden Aslin e Shaun Pinner e il marocchino Saaudun Brahim, foreign fighters che combattevano per l’esercito ucraino. Un processo che per l’Onu è “un crimine di guerra”.

Da Kiev invece il presidente Zelensky rilancia l’appello all’Occidente di fornire nuove armi pesanti e munizioni, sempre più scarse. “La Russia vuole distruggere ogni città, ma l’esercito ucraino sta facendo di tutto per fermare le azioni aggressive degli occupanti. Per quanto possibile. Fin quando ci saranno armi pesanti e artiglieria moderna: tutto ciò che abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere ai nostri partner”, ha detto il presidente ucraino.

ORE 10:20 – A SEVERODONETSK INTENSI COMBATTIMENTI IN STRADA – Continuano intensi combattimenti per le strade di Severodonetsk, la città nell’est dell’Ucraina da giorni al centro del conflitto. Lo segnala il ministero britannico della Difesa facendo riferimento ai suoi ultimi aggiornamenti di intelligence, secondo cui inoltre entrambi gli schieramenti, ucraino e russo, stanno registrando notevoli perdite. Le forze russe al momento non risultano pero’ avanzare nella parte sud della città.

ORE 10 – ZELENSKY: “PREVARREMO SICURAMENTE IN QUESTA GUERRA” – “Prevarremo sicuramente in questa guerra”. Sono le parole del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intervenendo in collegamento video al vertice Shangri-La Dialogue, in corso a Singapore. ORE 9:40 – SECONDO KIEV 24 BAMBINI MORTI PER LE BOMBE A MARIUPOL – La procura generale dell’Ucraina ha detto di aver appreso che altri 24 bambini – rispetto ai conteggi disponibili finora – sono morti nei bombardamenti russi su Mariupol nel mese di maggio. “Durante la compilazione dell’elenco dei crimini, e’ emerso che altri 24 bambini sono morti a Mariupol in seguito ai bombardamenti indiscriminati dei militari russi”, ha scritto su Telegram la procura, citata dal Guardian. In totale, dall’inizio dell’invasione russa – prosegue la nota – piu’ di 287 bambini sono morti e oltre 492 sono rimasti feriti: “Queste cifre non sono finali, il nostro lavoro prosegue per cercare di aggiornarle, nelle zone dove si combatte, in quelle temporaneamente occupate e in quelle liberate”

ORE 9 – INIZIATA DISTRIBUZIONE PASSAPORTI RUSSI A ZAPORIZHZHYA – A partire da oggi, passaporti russi verranno distribuiti nelle zone della regione ucraina di Zaporizhzhya controllata dalle truppe di Mosca. I titolari saranno considerati cittadini russi a pieno titolo, ha annunciato all’emittente russa Rossiya-24 Vladimir Rogov, membro dell’autorità russa di occupazione.

Secondo quanto sostenuto da Rogov, più di 70.000 persone avrebbero presentato domanda nella regione. Il presidente russo Vladimir Putin ha semplificato il mese scorso la procedura per ricevere un passaporto russo. Mosca ha distribuito i documenti in alcune aree occupate e ha introdotto il rublo come valuta mentre le autorità ucraine continuano a denunciare le forze russe, accusate di costringere i residenti a prendere la cittadinanza russa

ORE 8:50 – I FILORUSSI: 400 SOLDATI UCRAINI BLOCCATI ALL’AZOT DI SEVERODONETSK – Circa 300-400 soldati ucraini sono bloccati nell’impianto chimico Severodonetsk Azot Association: lo riferisca l’agenzia russa Ria riferendo le parole dell’ambasciatore a Mosca della Repubblica Popolare di Luhansk filo-russa. “Circa 300-400 soldati ucraini sono bloccati ad Azot”, ha detto Rodion Miroshnik. “Anche 500 civili che si stavano riparando dai bombardamenti nell’impianto potrebbero rimanere lì. Ci sono altri civili in zona, ma in altri punti dell’impianto”. Miroshnik ha riferito che i soldati chiedono un corridoio umanitario per sé e per degli ostaggi per giungere alla città di Lysychansk, ma ha detto che tali domande sono inaccettabili e non saranno discusse.

ORE 8:15 – BIDEN: “ZELENSKY NON CI VOLLE ASCOLTARE SU INVASIONE RUSSA”– Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che il suo omologo ucraino, Volodymyr Zelensky “non volle ascoltare” gli avvertimenti americani prima dell’invasione russa dell’Ucraina. “Lo so che molti pensavano stessi esagerando”, ha detto Biden, “ma sapevo che avevamo le informazioni a sostegno (dell’analisi)”. Quindi il presidente Usa ha aggiunto: “(il presidente russo Vladimir Putin)avrebbe superatola frontiera. Non c’eran alcun dubbio, e Zelensky non volle ascoltare, cosi’ come molte altre persone. Ne capisco il motivo, ma alla fine (Putin) lo ha fatto”.

ORE 6:15 – ZELENSKY: “COMBATTIMENTI FEROCI NEL DONBASS” – Il presidente ucraino Volodymir Zelensky ha definito “molto feroci” i combattimenti nel Donbas con l’esercito russo che accusa di voler distruggere tutte le citta’ della regione orientale ucraina. “I combattimenti molto feroci continuano nel Donbas. Ripeto questi nomi ogni giorno: Severodonetsk, Lysychansk, Bajmut, Sloviansk, molti, molti altri”, ha detto Zelenzky nel suo consueto punto serale sulla giornata di guerra.

Il leader ha parlato della “rovina di citta’ un tempo felici” e dei “crateri lasciati dalle esplosioni: questo e’ tutto cio’ che la Russia puo’ dare ai suoi vicini, all’Europa e al mondo”. Ha aggiunto che le truppe ucraine stanno facendo tutto il possibile per fermare l’offensiva degli occupanti e ribadito la richiesta di armi pesanti e artiglieria moderna ai Paesi che supportano Kiev.

ORE 5:30 – A MARIUPOL PALAZZI DEMOLITO CON CORPI DENTRO – A Mariupol le forze russe hanno distrutto 1.300 edifici residenziali, senza rimuovere centinaia di cadaveri rimasti sotto le macerie. Lo ha fatto sapere il sindaco Vadym Boychenko. “Il numero reale di cadaveri sotto le macerie della case distrutte – ha scritto sul canale Telegram del Comune – è spaventoso. Tra le 50 e le 100 persone sono rimaste uccise e 1.300 palazzi sono stati abbattuti”.

ORE 4 – ONU: “PROCESSO A PRIGIONIERI BRITANNICI CRIMINE DI GUERRA” – L’Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha espresso “preoccupazione” per la condanna a morte emessa da una ‘Corte suprema’ dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk nei confronti di “tre militari”, ovvero i britannici Aiden Aslin e Shaun Pinner e il marocchino Ibrahim Saadun.

⚡️UN: Death sentence for Ukraine foreign fighters is a war crime. The UN human rights office on June 10 condemned the death sentence handed down to three foreign fighters in Ukraine by a court in Russian-occupied Donetsk Oblast. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 11, 2022

Lo ha detto in una conferenza stampa a Ginevra la portavoce dell’Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani Ravina Shamdasani. “Tali processi ai prigionieri di guerra equivalgono a un crimine di guerra”, ha affermato Shamdasani, aggiungendo che “dal 2015 abbiamo osservato che la cosiddetta magistratura di queste sedicenti repubbliche non ha rispettato le garanzie essenziali di un giusto processo, come le udienze pubbliche, l’indipendenza, l’imparzialità dei tribunali e il diritto a non essere obbligati a testimoniare”. Il processo a Pinner, Aslin e Saadun era iniziato martedì e si era svolto a porte chiuse.

