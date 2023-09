Raramente la politica degli annunci ha raggiunto vette di ridicolo come nel caso della cauzione richiesta dalla presidente Meloni agli immigrati che sbarcano sulle nostre coste. L’immigrato sceso dal barchino dovrà tirar fuori da un contenitore di plastica le coordinate di una fideiussione bancaria per circa cinquemila euro. Dove si procurerà la fideiussione?da uno degli sportelli bancari del deserto o della foresta e dovranno essere riconosciuti dalle banche italiane.

Geniale. L’immigrato che di trovera con i piedi sul suolo italico dovrà anche dimostrare di non provenire da Paesi di discutibile forma di governo ma solo da democrazie riconosciute. Sempre più geniale. Quanti potranno essere coloro che scaricheranno provvisto di tali certificati bancari e capitali? Sembra che potranno essere anche venti, forse ventuno. Ma non sono dati certi. E quali diritti avranno costoro acquistato sbarcando con una fideiussione in tasca?

Un trattamento alberghiero a due stelle: anziché essere prelevati e chiusi a chiave nei campi di detenzione per diciotto mesi , come tutti gli altri disgraziati, potranno godere di regime alberghiero con libera uscita serale e potranno usufruire di servizi e piccole amenità per un anno e mezzo.

Scaduto l’anno e mezo, alla mezzanotte in punto, gli emigrati di serie A con fideiussione perderanno la scarpetta e si ritroveranno nudi e illegale insieme a tutti gli altri.

A che cosa serve una genialità del gnenere? Soltanto a far credere ai cittadini, cui era stato promesso un impossibile stop all’arrivo di nuovi immigrati, che la situazione è sotto controllo, che non si entra in Italia come un grand Hotel dalle porte girevoli ma soltanto seguendo regole tanto draconiane quanto sciocche. Mai nel passato e nel presente i migranti illegali si sono presentati nel Paese di cui hanno varcato la frontiera, con i certificati di trasferimenti bancari in tasca. Tutti sanno che questa storia della fideiussione è una baggianata presentata come la prova di un governo che fa la faccia feroce sperando di non perderla.

© Riproduzione riservata

Riccardo Annibali