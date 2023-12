Hamas ha rifiutato la proposta di Israele sulla una tregua e non accetterà un accordo finché la pausa dei combattimenti non sarà effettiva. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando fonti dell’intelligence egiziana. L’offerta israeliana prevedeva una settimana di tregua in cambio di 40 ostaggi.

Macron: “Combattere il terrorismo non significa spianare Gaza”

Secondo il presidente francese Emmanuel Macron, combattere il terrorismo non significa “spianare Gaza. Non possiamo lasciare che si radichi l’idea che una lotta efficace contro il terrorismo implica che Gaza sia spianata o che siano attaccate indiscriminatamente le popolazioni civili”.

Giulio Pinco Caracciolo