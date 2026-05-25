Diramata la lista dei 26 giocatori spagnoli che prenderanno parte alla Coppa del Mondo 2026, salta subito all’occhio la mancanza totale di giocatori del Real Madrid. Era già successo sotto la guida di Luis Enrique agli Europei del 2020, prima di questo precedente bisogna risalire addirittura ai Giochi Olimpici del 1920. L’unica convocazione verosimile dei blancos, sarebbe stata quella di Huijsen, data la già assenza di Carvajal dalla lista dei 55 pre convocati, ma il difensore non è stato confermato dal Ct. Tra i nomi, figurano invece ben otto giocatori del Barcellona, compreso Yamal, che si era infortunato ad aprile tenendo il Paese con il fiato sospeso per un suo possibile forfait alla Coppa del Mondo, ma che alla fine ci sarà. Ecco dunque la lista completa dei 26 convocati da mister De La Fuente.

I convocati

Portieri: Unai Simon, David Raya, Joan Garcia.

Difensori: Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, Pau Cubarsì, Aymeric Laporte, Marc Pubill, Eric Garcia, Marcos Llorente, Pedro Porro.

Centrocampisti: Pedri, Fabian Ruiz, Martin Zubimendi, Gavi, Rodrigo, Alex Baena, Mikel Merino.

Attaccanti: Mikel Oyarzabal, Dani Olmo, Nico Williams, Yeremy Pino, Ferran Torres, Borja Iglesias, Victor Munoz, Lamine Yamal.

Gli esclusi

Come sempre, il ridotto slot di giocatori convocabili costringe i mister a dover fare delle scelte, lasciando spesso a casa anche dei nomi pesanti. Ecco dunque chi sono gli esclusi eccellenti della Spagna. Da Robert Sanchez (Chelsea) ai madridisti Dani Carvajal, Dean Huijsen e Alvaro Carreras. Non convocati anche Cristhian Mosquera (Arsenal), Nico Gonzalez (Manchester City), Pablo Barrios (Atletico Madrid), Yeremay Hernandez (Deportivo La Coruna), Oihan Sancet (Athletic Club), Alberto Moleiro (Villareal) e Alvaro Morata (Como).

Infortuni

La Spagna, dovrà poi fare a meno di due giocatori che, numeri alla mano, avevano buone chance di far parte della lista dei 26 che partiranno per Canada, Messico e Stati Uniti. Il primo è Fermin Lopez: il 23enne centrocampista del Barcellona si è fratturato il quinto metatarso del piede destro alla penultima giornata di Liga ed è stato costretto all’operazione, oltre che a salutare i Mondiali 2026. Per lui, 13 goal e 17 assist in stagione. Il secondo nome è quello di Aghehowa, centravanti classe 2004 da 47 goal in 77 partite stagionali con il Porto. Aveva già esordito in Nazionale maggiore ma, a causa della lesione del legamento crociato del ginocchio destro, anche lui ha dovuto salutare le sue chance di partecipare alla Coppa del Mondo.

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Riccardo Tombolini