Per undici puntate abbiamo parlato di giornali e potere. Di chi li compra e perché, di egemonie conquistate e perdute, di destre e sinistre in edicola, di marchi che valgono più dei prodotti. Ora questi appunti sui giornali che cambiano li concludiamo scendendo di parecchi piani, fino al marciapiede. Parliamo di un pezzo di informazione di cui non ci siamo ancora occupati, quello che con la realtà deve fare i conti ogni mattina. L’informazione locale.

È un segmento sottovalutato ma cruciale del sistema. Ed è, per tantissimi colleghi e anche per me, carne viva. È lì che nasce il mestiere, è lì che ho cominciato anche io. Tardi, non ero un ragazzo, era il 1993. Avevo scelto di lasciare la politica attiva, all’Unità per ragioni politiche non mi volevano – questo già ve l’ho raccontato – per dirla tutta ero disoccupato, e piuttosto disperato. Cercavo quindi di farmi strada nelle pagine napoletane di Repubblica, tormentando il caporedattore per farmi assegnare un pezzo. Venire dalla politica, in una redazione, non era proprio il migliore dei biglietti da visita. Dovevo sgomitare, con i colleghi che mi guardavano storto, comprensibilmente gelosi del loro lavoro. Avevano ragione loro. In una cronaca cittadina lo spazio è poco, e ogni riga data a uno è una riga tolta a un altro.

La mattina correvo in edicola per vedere se il pezzo stava in pagina: era una questione di sopravvivenza. Ma trovarlo significava anche scoprire quello che nessun editoriale può restituire allo stesso modo: l’incontro per strada con uno che ti fermava e ti diceva “ti ho letto”. Non “ho letto il giornale”. Ti ho letto. Era, come dire, la prova che quelle righe erano finite nelle mani di persone vere, magari le stesse di cui avevi scritto, e che avrebbero potuto dirti con la stessa naturalezza “bravo” o “guarda che non è andata così”.

Chi ha fatto questo mestiere conosce le tre gambe su cui si reggeva il giornale di città. La cronaca, gli spettacoli, i morti. Cioè che cosa è successo sotto casa, che cosa posso fare stasera, chi se n’è andato. Non c’è niente di entusiasmante in questa triade, ma non c’è niente di più serio e concreto. Il giornale nazionale ti dice che cosa pensare del mondo. Il giornale locale ti dice che cosa è accaduto nel tuo, di mondo, e il lettore può controllarlo più direttamente. Una sciocchezza sulla Nato può passare. Se sbagli il nome della strada dove c’è stato l’incidente, la mattina dopo te lo dicono al bar.

La forza dell’informazione locale sta in questa possibilità di riscontro. Un cantiere fermo resta fermo, anche quando il giornale preferirebbe parlare d’altro. Puoi ignorarlo, puoi attribuire la colpa a questo o a quello, ma chi ci passa davanti ogni mattina ha qualche elemento per giudicare quello che scrivi. E anche quello che non scrivi. Infatti l’interesse per questo pezzo di informazione resiste.

Il Digital News Report Italia, la costola italiana della ricerca del Reuters Institute che abbiamo già incontrato, nell’edizione 2025 dice che l’81 per cento degli intervistati è almeno “abbastanza interessato” alle notizie locali. E tra quanti dichiarano di interessarsi poco o per nulla alle notizie in generale, circa uno su due conserva interesse per quelle del proprio territorio. In testa alle notizie locali consultate nella settimana precedente c’è la cronaca nera, al 58 per cento. Anche quando il mondo sembra lontano, sotto casa succede qualcosa che ci riguarda.

Poi c’è la fiducia. Nell’edizione 2026 solo il 32 per cento degli italiani dichiara di fidarsi delle notizie in generale, quattro punti meno dell’anno precedente. Quando invece si chiede di valutare le testate conosciute, la voce “quotidiano regionale o locale” raggiunge il 60 per cento, tra i valori più alti della rilevazione. Davanti ci sono soltanto l’Ansa, Sky Tg24 e il Sole 24 Ore. Sono due domande diverse, ma la buona reputazione dei giornali locali emerge con chiarezza.

Non è difficile capire perché. Un giornale di città deve rispondere a persone che abitano nei luoghi di cui scrive. La fiducia ha anche a che fare con questo: la possibilità di confrontare il racconto con l’esperienza.

Della vecchia triade, solo una gamba ha perso buona parte del suo peso. La ricerca del 2025 dice che giornali, televisioni e radio locali, comprese le loro edizioni online, sono considerati le fonti migliori per la cronaca dal 51 per cento di chi la segue, per la politica cittadina dal 54, per lo sport dal 45. Mentre per le attività culturali, le informazioni di servizio, gli annunci e le compravendite prevalgono invece le piattaforme digitali. Per sapere a che ora comincia un film, qual è la farmacia di turno o chi affitta un bilocale non occorre più aprire il giornale.

Con queste informazioni se ne sono andati anche molti piccoli annunci, che per i giornali di città erano oro. Annunci che contribuivano a pagare il cronista che seguiva il Comune, il tribunale, l’ospedale. Il bisogno di quel lavoro è rimasto; una parte delle entrate che lo finanziavano è finita altrove. È anche qui che si è rotto il conto economico.

Mentre i morti, quelli sì, continuano ad avere un posto speciale, e continuano ad alimentare una letteratura finanche spassosa. Renato Angiolillo, fondatore del Tempo, i necrologi li metteva in seconda pagina, bene in vista, quando gli altri giornali quasi li nascondevano. Lo ha raccontato Bruno Vespa, ricordando la massima che Angiolillo ripeteva in redazione: “I muorti so’ ‘a vita del giornale”. Era vero alla lettera. I necrologi si pagavano in contanti. E Vespa racconta che il venerdì l’editore passava a svuotare il cassetto per andare a giocarsi quei soldi a Montecarlo.

Meno pittoresco e più istruttivo quello che ha fatto l’Eco di Bergamo, mettendo in rete un archivio di 320 mila annunci di morte pubblicati dal 1950. Oltre settant’anni di Bergamo e della sua provincia, nome per nome. Per costruirlo ha usato l’intelligenza artificiale, addestrata a riconoscere gli annunci nelle vecchie pagine e a estrarne nomi, fotografie e date. La tecnologia ha reso accessibile la memoria raccolta dal giornale per decenni.

Un giornale locale è anche questo, l’anagrafe sentimentale di una comunità. Gli annunci possono circolare sui social, ma quell’archivio tiene insieme generazioni, paesi, famiglie, mestieri. Restituisce a ciascun nome un posto nella storia degli altri.

Tutto bene, allora? No. Perché l’interesse e la fiducia comunque non fermano la perdita di copie.

L’Osservatorio AGCOM, sui dati del primo trimestre 2026, registra un calo annuo delle copie complessivamente vendute, cartacee e digitali, del 7,3 per cento per i quotidiani locali e del 7,9 per i nazionali. In quel trimestre i locali cadevano un po’ più piano, ma cadevano. La prossimità protegge la reputazione, ma non basta a proteggere i conti.

E qui la storia si ricongiunge con quella che abbiamo raccontato dall’inizio della serie. Meno copie, più potere. Una parte importante del riassetto dell’editoria italiana in questi anni sta passando proprio dai giornali locali. Chi li compra conosce i bilanci, ma può attribuire un valore anche a quello che nei bilanci non compare. Bastano diecimila copie, in una provincia, se tra i lettori ci sono il sindaco, il prefetto, il vescovo, il direttore dell’Asl e quelli che con loro lavorano o devono trattare. Per pesare su quel territorio contano anche i nomi di chi legge. L’ancoraggio del mattino, di cui abbiamo parlato all’inizio di questo viaggio, in provincia può essere ancora più stretto e solido.

La prossimità ha dunque il suo rovescio. Il cronista che conosce tutti è anche quello che tutti conoscono. L’assessore lo incontra al bar, l’imprenditore è magari il suo editore, il costruttore è l’inserzionista. Stare vicini alla realtà vuol dire stare vicini anche a chi, quella realtà, la governa. È questo che rende il giornale locale così credibile e così esposto.

C’è poi un rischio meno visibile: che la testata continui a uscire mentre si riduce la sua presenza sul territorio. Le redazioni si concentrano nei centri maggiori, le zone più lontane vengono seguite saltuariamente o a distanza. È uno dei problemi descritti dal rapporto europeo sui territori meno coperti dall’informazione locale. Il nome sulla pagina può restare lo stesso, mentre diminuiscono le persone che vanno a vedere.

Pensate a una riunione in Comune alla quale non va più nessun cronista. A un comunicato dell’Asl pubblicato senza una domanda. A un cantiere di cui si racconta l’inaugurazione e poi non si segue più la fine. Il giornale può continuare a riempirsi, ogni giorno, e tuttavia sapere sempre meno della propria città. Il potere, a quel punto, non ha nemmeno bisogno di dare risposte convincenti. Gli basta che nessuno faccia le domande.

Eppure, arrivati in fondo a questa serie, è da qui che mi viene di chiudere. Abbiamo cominciato chiedendoci perché si comprano giornali che non si vendono. Abbiamo visto testate diventare strumenti di influenza, partiti di fatto, vetrine, marchi. Il potere di un giornale ha finito troppo spesso per contare più delle notizie che produce. E in tutte queste trasformazioni rischia di perdersi la ragione più elementare del mestiere. Andare a vedere e raccontare.

Nell’informazione locale questo ancora succede. Qualcuno va sul posto, chiede, confronta le risposte, torna, scrive. È un lavoro spesso pagato male, lontano dai riflettori, che richiede competenza e ostinazione. La tecnologia può aiutarlo, come ha aiutato a recuperare la memoria di Bergamo. Qualunque strumento usi, però, un giornale deve assumersi la responsabilità di quello che pubblica. Deve esserci qualcuno a cui chiedere conto di una notizia, di un errore, di un silenzio.

Qualcuno che puoi incontrare per strada e fermare con quelle tre parole: “Ti ho letto”.

Se c’è un punto da cui i giornali possono ripartire, è questo. E non è in alto. È sotto casa.

La serie si ferma qui. I giornali invece continuano a cambiare, e prima o poi toccherà riprendere il filo. Grazie di avermi seguito.

Claudio Velardi Direttore de Il Riformista

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Claudio Velardi