Il primo assistente virtuale per concorsi pubblici gestiti da Formez; la trasparenza; la qualità dei dati; la formazione come elemento centrale; l’IA per le carriere; i dati e le persone come valore pubblico. Questi i temi al centro della prima riunione dell’anno della Task force sull’Intelligenza Artificiale voluta dal ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, e coordinata dal Presidente di Formez, Giovanni Anastasi.

“Questo gruppo, composto da persone di elevate professionalità e competenze – ha commentato Anastasi -, sta operando per utilizzare al meglio le potenzialità dell’IA, per sfruttarne le enormi opportunità nel miglioramento dei servizi a cittadini e imprese. Uno dei temi che sono stati affrontati è quello del fact-checking sui social. La mia opinione, condivisa da molti colleghi della commissione, è quella di valutare con attenzione e interesse gli impatti della linea adottata dai maggiori player, perché valorizza le comunità e limita i rischi di censura”.

Di seguito i membri della Task force: Sauro Angeletti, direttore Ufficio per l’innovazione amministrativa, la formazione e lo sviluppo delle competenze del Dipartimento Funzione pubblica; Paolo Cancelli, docente e responsabile sviluppo dell’Università Pontificia Antonianum; Barbara Caputo, docente del Politecnico di Torino e Primo ricercatore presso l’Istituto italiano di tecnologia; Monica Cecchi, capo segreteria tecnica del ministro per la Pubblica amministrazione; Isabella De Michelis, CEO & Founder di Ernieapp LTD; Francesco Di Costanzo, presidente di Fondazione Italia Digitale e dell’associazione PA Social; Elio Gullo, direttore dell’Ufficio per la semplificazione e la digitalizzazione del Dipartimento Funzione Pubblica; Antonino Interdonato, PhDs in Scienze delle Pubbliche amministrazioni dell’Università di Messina; Francesco Leone, consigliere diplomatico del ministro per la Pubblica amministrazione; Michele Leone, esperto del Dipartimento per la Trasformazione Digitale; Germana Lo Sapio, consigliere del TAR, esperto dell’unità di semplificazione del Dipartimento Funzione pubblica; Walter Quattrociocchi, docente dell’ Università di Roma La Sapienza e Direttore del Center for Data Science and Complexity for Society; Stefania Romeo, responsabile PA per Linkedin; Sergio Talamo, docente e direttore dell’area Comunicazione, relazioni istituzionali e innovazione digitale di Formez; Giorgio Ventre, docente dell’Università Federico II di Napoli e direttore della Developer Academy Apple di Napoli; Margherita Zappatore, ZCA consulting. La segreteria organizzativa è affidata a Gianfranco Andriola, dell’area Comunicazione e Innovazione digitale di Formez.

© Riproduzione riservata

Redazione