Martedì 20 luglio 1993 – Gabriele Cagliari, ex presidente dell’Eni si è ucciso nella sua cella nel carcere di San Vittore soffocandosi con un sacchetto di plastica al collo, dopo 134 giorni di carcerazione preventiva e dopo che il pm De Pasquale aveva dato ancora una volta parere negativo sulla libertà. In cella sono state trovate delle lettere per i legali, i compagni di cella e per i familiari.

Qualche giorno prima aveva scritto una lettera alla moglie pregandola di aprirla solo al suo ritorno: «Questa non è giustizia, è annientamento della persona, e io a farmi annientare non ci sto, la mia dignità non lo consente».

Dopo il successo degli anni ‘80 il turismo in Italia segna il passo. Pochi anni prima l’Italia era la seconda meta mondiale dopo gli Stati Uniti, nel biennio precedente al ‘93 è stata superata prima dalla Francia poi dalla Spagna. Occorre rilanciare il sud e rendere più competitivo il sistema dei trasporti.

Duecentotrenta handicappati, fra cui un centinaio di bambini e cinque neonati, abbandonati a loro stessi, da tre giorni non toccano cibo e acqua è accaduto in un istituto di Sarajevo. Gli osservatori Onu che li hanno trovati dopo le prime cure non hanno potuto farli evacuare per gli intensi bombardamenti. Attendono cibo e medicinali, poi proveranno di nuovo il trasferimento.

Sabato 20 luglio 2013 – Condanna in primo grado per Emilio Fede e Lele Mora a 7 anni e a Nicole Minetti a 5 anni nel progetto Ruby-bis.

Il Ministro del Tesoro Saccommani dal G20 di Mosca annuncia la possibilità di vendere quote di Enal, Eni e Finmeccanica per fare cassa.

L’ex capocentro Cia a Milano Robert Seldon Lady, condannato in Italia per il rapimento di Abu Omar, è stato rilasciato dalle autorità di Panama ed è già rientrato negli Usa. Il Ministro della Giustizia Cancellieri ha espresso il suo rammarico.

La guerra civile in Siria, iniziata da tre anni, crea almeno 6 mila profughi al giorno ed è diventata la maggiore crisi umanitaria dai massacri in Ruanda a metà degli anni Novanta. La stima dell’ONU sul totale dei rifugiati è 1,8 milioni.

Franco Bellacci