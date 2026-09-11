Chi pensa che la geopolitica dell’energia si risolva con una sapiente operazione di rebranding farebbe bene a studiare la vera natura della relazione tra Mosca e Pechino. Il 2 settembre 2026, dal palcoscenico dell’Eastern Economic Forum di Vladivostok, il ministro dell’Energia russo Sergei Tsivilev ha annunciato la decisione di Vladimir Putin di rinominare il controverso gasdotto “Power of Siberia 2” in “Power of Baikal”.

Un tocco di pittura ideologica su un’infrastruttura di carta: 2.600 chilometri di tubature progettate per trasportare fino a 50 miliardi di metri cubi (bcm) di gas all’anno dai giacimenti di Yamal direttamente nel cuore industriale della Repubblica Popolare cinese, attraversando la Mongolia. Eppure, dietro i proclami del Cremlino e il ritocco semantico, la realtà industriale si presenta ostinatamente immutata. Nei giorni successivi, le ammissioni del vicepremier Alexander Novak e i comunicati della commissione intergovernativa russo-cinese hanno confermato ciò che gli analisti più rigorosi avevano già compreso: non esiste alcuna Decisione Finale d’Investimento (FID), non vi è alcun accordo commerciale definitivo, la formula del prezzo è ancora un mistero e i cantieri restano fermi.

Mosca prova a vendere per “politicamente maturo” un progetto che, nei fatti, resta commercialmente ineseguibile. Siamo di fronte a un classico esercizio di statecraft infrastrutturale del regime putiniano. Legando il gasdotto alla narrazione dello sviluppo interno della Siberia e della regione del Baikal – dove il Ministero dell’Energia stimerebbe una crescita della domanda domestica da 9-10 bcm nel 2026 a 34 bcm nel 2035 – Putin cerca di mascherare un drammatico isolamento diplomatico e finanziario. La verità è che il “Power of Baikal” non serve primariamente ad alimentare i termosifoni degli abitanti di Irkutsk, ma rappresenta la disperata scommessa di Gazprom per ricollegare l’enorme base produttiva di Yamal a un grande mercato di sbocco dopo l’autolesionistico collasso della sua storica geometria commerciale con l’Europa.

Qui si misura tutta la profonda asimmetria negoziale del cosiddetto “asse del male” o dell’amicizia “senza limiti” tra Russia e Cina. Per il Cremlino, l’accesso al mercato cinese è una necessità strategica ed esistenziale per finanziare la propria macchina bellica e preservare l’illusione di una potenza energetica globale. Per Pechino, al contrario, il gas russo rappresenta semplicemente un’opzione tra le tante. La Cina gode di una posizione di forza negoziale dominante (optionality): la sua produzione domestica in crescita, l’accesso massiccio al gas naturale liquefatto (LNG) globale via mare e le forniture via pipeline già consolidate dal Turkmenistan e dall‘Asia centrale consentono a Xi Jinping di aspettare senza alcuna fretta. Pechino sa perfettamente che il tempo gioca a suo favore. La dirigenza cinese non intende concedere a Mosca un prezzo remunerativo, né firmare clausole take-or-pay svantaggiose. Al contrario, la Cina punta a spuntare tariffe stracciate, quasi a prezzo di costo, costringendo Gazprom a farsi carico della quasi totalità dei costi infrastrutturali e dei rischi politici legati al transito attraverso il territorio mongolo. La prudenza della comunicazione ufficiale cinese, da sempre fredda ed essenziale di fronte ai trionfalismi russi, è la conferma plastica di questa asimmetria.

Per l’Occidente, per la Nato e per un’Unione europea che ha saputo emanciparsi con successo dal ricatto energetico del Cremlino dopo l’invasione dell’Ucraina, questa vicenda offre una lezione politica chiarissima. L’illusione russa di poter sostituire istantaneamente il mercato europeo con quello asiatico si sta infrangendo contro il cinico realismo della geopolitica cinese. La Russia di Putin non sta costruendo un’alleanza tra pari, ma si sta condannando a una condizione di subalternità coloniale nei confronti di Pechino, diventando un mero fornitore di materie prime a basso costo per l’economia cinese. Finché non vedremo contratti firmati con formule di prezzo trasparenti, impegni di finanziamento bancabili ed equipaggiamenti EPC sul campo, il “Power of Baikal” rimarrà ciò che è sempre stato: un bluff propagandistico. L’Europa e la comunità transatlantica devono continuare a mantenere fermo il regime di sanzioni e l’isolamento economico del Cremlino. L’asimmetria sino-russa dimostra che il tempo del ricatto energetico di Mosca è definitivamente tramontato, e che la favola di un’Asia pronta a salvare le casse di Gazprom è soltanto l’ennesimo inganno di un regime al capolinea.

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Riccardo Renzi