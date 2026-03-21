“Roma ladrona”: due parole, una sintesi brutale che condensava in uno slogan da osteria un’intera visione del mondo. Il celodurismo, gesto e grido osceno trasformato in manifesto identitario, capace di dire simultaneamente, sfida al potere e appartenenza tribale. L’ampolla con l’acqua del Po portata in processione fino a Venezia: un rito inventato di sana pianta, eppure potente quanto una liturgia antica, perché fondava una nazione immaginaria dandole un battesimo. Il dito medio alzato davanti alle telecamere: non maleducazione ma dichiarazione di guerra semiotica all’intero sistema della comunicazione istituzionale. Ciascuno di questi frammenti, preso singolarmente, potrebbe sembrare folklore. Messi insieme, compongono qualcosa di molto più serio: la più radicale rivoluzione del linguaggio politico italiano dal dopoguerra a oggi.

Per afferrare la portata di quella rottura bisogna ricordare com’era il discorso pubblico prima del Senatùr. Fino alla fine degli anni Ottanta, la comunicazione politica parlava una lingua alta, spesso criptica, mediata da apparati e liturgie di partito. La Prima Repubblica aveva i suoi codici: il politichese democristiano, la retorica marxista, il lessico notabilare dei liberali. Tutti accomunati da un tratto: la distanza. La parola politica serviva a distinguere chi governava da chi era governato. Era un recinto, Bossi rovesciò questa architettura. Non semplicemente abbassando il registro — quello lo facevano anche i tribuni locali — ma trasformando il linguaggio popolare in sistema politico. Il dialetto non era un vezzo: era una dichiarazione di appartenenza. La volgarità non era incontinenza: era strategia. Ogni provocazione dal palco di Pontida era un atto performativo che diceva: io parlo come voi, dunque sono dei vostri.

La sua intuizione più profonda fu capire che le parole creano mondi. La Padania non esisteva in nessuna carta geografica, in nessun trattato di storia. Eppure, attraverso un lessico martellante e un’architettura simbolica fatta di rituali, bandiere e toponimi inventati, Bossi la rese reale nella percezione di milioni di persone. Fu il più grande successo di storytelling politico della Repubblica. Non serviva che la Padania esistesse davvero: bastava che la gente ci credesse. E ci credette, perché quella parola rispondeva a un bisogno di identità che i partiti tradizionali non sapevano più intercettare.

C’è poi un aspetto meno esplorato della rivoluzione bossiana: il corpo come linguaggio. La canottiera bianca, il pugno chiuso, le smorfie, le urla roche — tutto partecipava di una comunicazione totale che anticipava di vent’anni l’era dei social media, dove il leader è il contenuto. Bossi non aveva bisogno della televisione: la sua comunicazione funzionava per contatto diretto, nei mercati, nelle piazze, nei capannoni della provincia lombarda e veneta. Quando i talk show lo riprendevano, lui aveva già vinto, perché il suo messaggio era progettato per il passaparola, non per lo schermo.

Cosa resta, oggi, di quella rivoluzione? Resta quasi tutto. Il linguaggio politico italiano post-Bossi non è più tornato indietro. La semplificazione del messaggio, la personalizzazione estrema della leadership, la costruzione retorica del nemico, l’appello permanente alla pancia dell’elettorato: tutto questo è diventato grammatica comune, trasversale a ogni schieramento. Umberto Bossi lascia un Paese che parla, letteralmente, la lingua che lui ha inventato. Con il Senatùr se ne va l’ultimo grande inventore di linguaggio politico della Repubblica italiana.

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Mario Alberto Marchi