Il vaccino è lo strumento per ritornare a una vita più simile a quella che il mondo aveva prima dell’arrivo della pandemia di coronavirus. Le istituzioni lanciano numerosi appelli per far ripartire l’economia, così come la scuola e lo sport. Le Olimpiadi di Tokyo2020, che si sono svolte a porte chiuse, hanno sottolineato quanto sia importante per gli atleti avere il sostegno del pubblico. Non da meno dovrebbe essere il calcio. Ritornare allo Stadio per tifare la propria squadra del cuore, soprattutto in vista del Derby, è un’esperienza a cui numerosi supporter non vogliono più sottrarsi.

Con il claim “La Roma e i suoi giocatori hanno bisogno del tifo e del sostegno che solo tu sai dare!“, la Regione Lazio, in collaborazione con il Policlinico Tor Vergata, ha lanciato una giornata dedicata alla vaccinazione per i tifosi della Roma Over12. I tifosi possono prenotarsi per l’appuntamento vaccinale programmato il prossimo 12 agosto, dalle ore 15, sul sito sul sito https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home, selezionando Centro Vaccinazione PTV – “LA VELA”. Ai prenotati la AS Roma donerà un gadget ufficiale del club giallorosso.

Stessa iniziativa organizzata anche per i tifosi della Lazio: “La Lazio e i suoi giocatori hanno bisogno del tifo e del sostegno che solo sai dare!”

I biancocelesti possono ricevere la dose del vaccino anticovid il prossimo 13 agosto, dalle ore 15. La modalità di prenotazione è identica. Necessaria la prenotazione online sul sito https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home, selezionando Centro Vaccinazione PTV – “LA VELA”. Anche per i tifosi biancocelesti un gadget ufficiale della Lazio

Redazione

© Riproduzione riservata

Serena Console