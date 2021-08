Dal 6 agosto il green pass è obbligatorio per entrare in molti luoghi della socialità. Un ostacolo duro da superare per i no-vax e no-green pass convinti che hanno trovato terreno fertile sui social. E come spesso accade sul web anche il pacco e il contropacco. Succede così che al popolo dei furbetti del green pass abbiano ne abbiano venduti non funzionanti e così è partita la richiesta di riscatto a suon di minacce di denuncia tra truffatori e truffati, a loro volta già truffatori dello Stato.

Come funziona la frode dei falsi green pass

“Ciao, ti spiego brevemente come funziona: attraverso i dati che ci fornisci (nome e cognome, residenza, codice fiscale e data di nascita) una dottoressa nostra collaboratrice compila un certificato vaccinale e (quindi sì, risulti realmente vaccinato per lo Stato) e da lì il Green pass”. Con questo messaggio gli utenti in cerca di certificazione verde falsa venivano attratti su Telegram in alcune chat dedicate alla vendita di finti green-pass.

Gruppi come “Green Pass ITA” o “Green Pass Italia Acquisto”, sono arrivati a contenere anche 35mila utenti iscritti prima che gli investigatori della Polizia Postale li scoprissero e li chiudessero. Un messaggio iniziale spiegava tutto l’occorrente: codice fiscale, carta di identità e tessera sanitaria. “Dopo avervi mandato il green pass la chat verrà eliminata insieme ai documenti”, spiegava un altro messaggio.

Poi il listino prezzi con costi da capogiro: 1 green pass costava 300 euro, con 2 il risparmio, costo totale 500 euro. Invece 4 green pass erano venduti alla modica cifra di 900 euro. Un vero “affare”. Infine: “Abbiamo notato che molti hanno difficoltà ad arrivare ai 300 euro, quindi abbiamo deciso di abbassare i prezzi a 200”.

I green pass fake non funzionano

A un certo punto alcuni utenti hanno iniziato a fare cattive recensioni a quel “servizio”, lamentando che una volta acquistati a quei prezzi da capogiro i green pass falsi non funzionavano come promesso da venditori. A quel punto i truffatori hanno iniziato a minacciare i contestatori che se non avessero pagato un riscatto di 350 euro in bitcoin avrebbero diffuso i dati dei loro documenti ricevuto per creare il falso green pass.

Il paradosso è avvenuto quando chi ha comprato i falsi green pass ha minacciato che glieli ha venduti di denunciarli alla Polizia Postale se non gli avessero restituito i soldi. Di tutta risposta, gli organizzatori di questi gruppi Telegram hanno minacciato chi ha pagato (e inviato i loro documenti personali come codice fiscale e carta d’identità): se non pagavano il riscatto di 350€ in Bitcoin, avrebbero diffuso i documenti online e avrebbero fatto avere i nominativi dei truffati alla Polizia. Dunque un vicolo cieco.

L’operazione “Fake Pass” della Polizia Postale

Ci sono sicuramente persone che hanno ceduto al ricatto e hanno pagato i soldi del riscatto in bitcoin. Ma intanto la Polizia postale ha fatto una vera a propria retata digitale con l’operazione “Fake Pass”. Gli investigatori del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma, Milano e Bari, con il coordinamento delle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Roma, Milano e dei minorenni di Bari, stanno eseguendo perquisizioni e sequestri nei confronti degli amministratori di 32 canali Telegram responsabili della vendita di green pass Covid-19 falsi.

Intanto la Polizia ricorda che qualsiasi certificato green pass originale non può essere falsificato o manomesso “poiché ogni certificazione viene prodotta digitalmente con una chiave privata del ministero della Salute che ne assicura l’autenticità”. Ad ogni controllo l’app VerificaC19 legge la firma digitale e verifica che sia decifrabile con una delle chiavi pubbliche che ha scaricato dal database. Di conseguenza un Qr-Code generato con una certificazione non autentica non supererebbe la procedura di verifica.

Rossella Grasso Giornalista professionista e videomaker, ha iniziato nel 2006 a scrivere su varie testate nazionali e locali occupandosi di cronaca, cultura e tecnologia. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Tra le varie testate con cui ha collaborato il Roma, l’agenzia di stampa AdnKronos, Repubblica.it, l’agenzia di stampa OmniNapoli, Canale 21 e Il Mattino di Napoli. Orgogliosamente napoletana, si occupa per lo più video e videoreportage. E’ autrice del documentario “Lo Sfizzicariello – storie di riscatto dal disagio mentale”, menzione speciale al Napoli Film Festival.

© Riproduzione riservata

Rossella Grasso