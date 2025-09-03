C’è un’Università che da oltre 10 anni intrattiene una convenzione con l’Università Al-Mustafa di Teheran. Non un campus, ma la centrale di reclutamento della Quds Force, sanzionata da Stati Uniti e Canada e definita dal Dipartimento di Stato «strumento di spionaggio e indottrinamento» per esportare il Jihad. «La comunità internazionale dovrebbe diffidare dell’influenza iraniana», recita un documento ufficiale. Da quella stessa università è arrivato un professore che su Facebook invita a isolare socialmente gli amici ebrei. Si chiama Luca Nivarra. Nivarra non nasce dal nulla: nasce da un’Università che predica diritto e pratica l’indottrinamento. Di fronte alle proteste, il prof si è scusato. E la convenzione?

Free4Future

© Riproduzione riservata

Redazione