Sono serviti i calci di rigore, arrivati al termine dei 90 minuti e senza passare per i supplementari, per decretare il vincitore della 48ª edizione della Supercoppa UEFA. È il Manchester City fresco di Champions e oggi al suo terzo trofeo europeo (il primo, in origine, fu la Coppa delle Coppe 1970).

È la quarta volta per Guardiola, che diventa l’allenatore ad aver vinto più volte la finale secca tra la regina della Champions e dell’Europa League.

I tempi regolamentari si sono chiusi sull’1-1: vantaggio degli spagnoli con En-Nesyri al 25’, pareggio di Palmer per gli inglesi al 63’. Partita vivace ma ritmi non altissimi, col Siviglia pericoloso ma a tratti arroccato a guardare il gioco di Pep (che sfrutta solo un cambio), con un super Bono abile a chiudere la porta. Allo scadere del secondo tempo subito i tiri dal dischetto.

Dagli undici metri realizzano Haaland (MC), Ocampos (S), Alvarez (MC), Rafa Mir (S), Kovacic (MC), Rakitic (S), Grealish (MC), Montiel (S) e Walker (MC). Al quinto rigore l’errore di Gudelj (S), col tiro che si stampa sulla traversa. Partite d’agosto: all’altezza di tutti, o quasi. Probabilmente anche di Inter e Roma, che hanno mancato l’appuntamento battute a Budapest e ad Istanbul nelle rispettive finali.

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Akè, Gvardiol, Akanji; Rodri, Kovačić; Grealish, Palmer (85′ Alvarez) Foden; Haaland.

A disposizione: Ortega, Carson, Rúben Dias, Phillips, Stones, Laporte, Sergio Gómez, Perrone, Bobb, Lewis, McAtee.

Allenatore: Guardiola.

Siviglia (4-2-3-1): Bounou; Jesús Navas (83′ Montiel), Badé, Gudelj, Acuña; Jordán, Rakitić; Ocampos, Lamela, Óliver Torres (74′ Juanlu); En-Nesyri (92′ Rafa Mir).

A disposizione: Dmitrović, Gattoni, Pedrosa, Corona, Sow, Gómez, Kike Salas, Bueno.

Allenatore: Mendilibar.

Arbitro: François Letexier (FRA)

Reti: 25′ En-Nesyri, 63′ Palmer.

Note: Ammoniti Badè, Lamela, Juanlu; Angoli: 8-0; Recupero 3′ pt, 4′ st.

