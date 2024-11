Alla fine ha tenuto fede alla promessa Justin Sun. Il magnate e collezionista cinese, era passato alla cronaca per aver acquistato all’asta l’opera più discussa di Maurizio Cattelan, una banana intrappolata al muro con del nastro adesivo per circa 6 milioni di dollari: oggi ha deciso di mangiarla.

La storia della banana

‘Comedian’ si intitolava l’idea dell’artista presentata per la prima volta e venduta per 120mila dollari dalla galleria Perrotin alla fiera Art Basel Miami Beach. Un’istallazione che richiamò una folla spropositata di visitatori, tanto da costringerne la rimozione per motivi di gestione del flusso. ‘Comedian’ prima di avariarsi venne infatti mangiata una volta, riprodotta, e di nuovo mangiata. In fondo la sua versione originale non era altro che un frutto acquistato dall’artista per pochi centesimi in un supermercato in Florida ed è riuscita a dominare le cronache di tutto il mondo, e oggi è ancora ‘in vita’ con l’esemplare numero due di un’edizione di 3 copie più 2 prove d’artista.

Il collezionista mangia la banana di Cattelan: “Molto più gustosa delle altre”

Sun aveva anche ricevuto istruzioni precise per una corretta installazione e l’immancabile certificato di autenticità. Eppure ha deciso di mangiarla: “È molto più gustosa delle altre banane”, ha affermato davanti a giornalisti e curiosi che si sono radunati per assistere all’evento. Mentre qualcuno si domandava se fosse davanti alla distruzione del concepimento artistico o alla sua realizzazione.

Chi è Justin Sun

Fondatore della piattaforma di criptovalute Tron, il cinese Sun è anche il proprietario di Rainberry (ex Bitorrent Inc.), che ha sviluppato il protocollo BitTorrent e sotto la guida di Sun ha sviluppato il token di criptovaluta BTT. L’imprenditore è stato rappresentante permanente di Grenada presso l’ Organizzazione mondiale del commercio (OMC) a Ginevra dal 2021 al 2023. Nel febbraio 2023, era il più grande detentore individuale di ether, con un saldo di 500 milioni di dollari.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco