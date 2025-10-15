Signor Presidente della Knesset, membri della Knesset, ministri, Presidente Herzog, Primo Ministro Netanyahu, illustre ospite, Sua Eccellenza, Presidente Trump.

Per due anni abbiamo atteso questo momento. Due anni di notti insonni. Due anni senza respiro nei polmoni. Oggi i nostri occhi sono colmi di lacrime. I nostri cuori sono colmi di gratitudine. I nostri figli stanno tornando a casa. Nel Talmud babilonese, un libro sacro del popolo ebraico, è scritto: “Chi distrugge una sola vita è come se avesse distrutto un intero mondo. E chi salva una sola vita è come se avesse salvato un intero mondo”.

Signor Presidente, Lei ha salvato le vite dei nostri ostaggi. Ma ha salvato molto di più. Ha salvato le anime dei dolenti, coloro i cui cari ora potranno essere riportati a casa per essere sepolti. Ha salvato migliaia di soldati che ora non cadranno in battaglia. E ha salvato milioni di persone dagli orrori della guerra. Lei ha salvato più di una vita – e ogni vita è un intero mondo.

Questo è un momento storico, e un promemoria che la storia è plasmata dalle persone. È plasmata da coloro che conoscono il passato ma hanno la visione per cambiare il futuro. Quando fu eletto, dichiarò che sarebbe stato il Presidente della pace. Ha mantenuto la sua parola. Il fatto che non le sia stato assegnato il Premio Nobel per la Pace è un grave errore del comitato. Ma, signor Presidente, non avranno scelta: dovranno assegnarglielo l’anno prossimo. La pace non arriverà aspettando. Arriverà costruendo, tendendo la mano, e osando ancora una volta credere. Lei, signor Presidente, ha fatto l’inimmaginabile. Le saremo eternamente grati. Ma dobbiamo anche assumerci le nostre responsabilità.

Il destino di Israele sarà sempre scritto dal popolo di Israele. Ora dobbiamo dimostrarci degni di ciò che è stato raggiunto. Fin dalla sua fondazione, Israele ha detto al mondo che la nostra forza, il nostro potere, si basano sui nostri valori. Israele è il Paese più forte del Medio Oriente perché è l’unica democrazia del Medio Oriente. Perché crediamo nei principi enunciati nella nostra Dichiarazione d’Indipendenza, che dice: “Israele assicurerà completa uguaglianza di diritti sociali e politici a tutti i suoi abitanti, senza distinzione di religione, razza o sesso. Garantirà libertà di religione, di coscienza, di lingua, d’istruzione e di cultura. Salvaguarderà i luoghi santi di tutte le religioni”.

Questi sono i nostri valori. Questo è ciò che siamo come popolo, come nazione. I nostri vicini devono comprendere un’altra cosa di noi: non andremo da nessuna parte. Il Medio Oriente è la nostra casa. Siamo qui per restare. La nostra storia non si è conclusa nella Bibbia – è cominciata lì. Continua nei nostri laboratori e nelle nostre università, nei nostri centri d’innovazione. Hamas, l’Iran e gli Houthi hanno letto i rapporti d’intelligence sbagliati. Il vero rapporto d’intelligence sulle intenzioni di Israele si trova nel Libro della Genesi: “E darò a te e alla tua discendenza dopo di te la terra di Canaan, in possesso perenne”. Rivolgiamo un appello alle nazioni del mondo islamico, ai nostri vicini – Arabia Saudita, Siria, e altri: Siamo qui per restare. Possiamo fare grandi cose insieme. Venite a parlarci.

Signor Presidente, Lei è colui che può rendere tutto questo possibile, come fece con gli Accordi di Abramo, storici e inimmaginabili. Anche allora, nessuno credeva che fosse possibile. Anche allora, Lei impose la sua visione a tutti. Mentre altri parlavano di difficoltà, Lei creava opportunità. Lei può essere colui che porterà la prossima ondata di pace. Il popolo di Israele sostiene questo. Lo desidera. Siamo pronti. E oggi stesso, in Egitto, con il suo team straordinariamente talentuoso – i miei amici Steve Witkoff, Jared Kushner, Marco Rubio, Pete Hegseth – può forgiare un’alleanza regionale che cambierà non solo il Medio Oriente, ma il mondo intero. Dopo due anni di guerra, i popoli di questa regione dovrebbero guardarsi attorno e chiedersi: chi sta meglio? Coloro che hanno scelto la via della pace o coloro che hanno scelto la via della guerra? Chi ha investito nel proprio popolo, nell’educazione dei propri figli, nella scienza e nella tecnologia, o chi ha investito nell’odio e nella violenza?

Da qui voglio dire a tutti coloro che, negli ultimi due anni, hanno manifestato contro Israele nelle strade di Londra, Roma, Parigi e alla Columbia University: non rappresento il governo – come sapete, sono il leader dell’opposizione – e vi dico che siete stati ingannati. Siete stati ingannati. Esperti di propaganda, finanziati con denaro del terrore, vi hanno manipolati. Ora che la guerra è finita, avete il tempo e l’opportunità di informarvi e conoscere i fatti. La verità è che non c’è stato alcun genocidio. Non c’è stata alcuna fame intenzionale. La verità è che c’erano un esercito e un Paese che combattevano nelle condizioni più difficili immaginabili contro terroristi che mandavano a morire i propri figli per un fanatismo delirante, che usavano i propri bambini come scudi umani.

La verità è che uno Stato democratico è stato attaccato da un’organizzazione terroristica fanatica. 1.200 persone uccise in un solo giorno. Donne violentate. Neonati bruciati vivi. E mentre tutto questo accadeva, giocavano con le vostre menti, vendendovi l’assurda idea che sostenere il terrorismo islamico fosse in qualche modo un valore liberale. Nel mondo esiste il bene e il male. Quando state con Hamas, state con il male. Quando state con Hezbollah, state con il male. Quando state con il regime iraniano, state con il male. Quando state con Israele, state dalla parte della giustizia.

La settimana scorsa ho partecipato alla cerimonia in memoria del 7 ottobre. Una donna straordinaria, Galit Dan, ha parlato sul palco. Galit aveva una figlia, Noya, una ragazza di 13 anni autistica, come mia figlia. Noya era piena di luce. Amava Harry Potter. In quel giorno oscuro, Noya dormiva a casa di sua nonna, Carmela, nel kibbutz Re’im. Carmela aveva 80 anni. I loro corpi – nonna e nipote – furono trovati abbracciati. Furono uccise insieme. Sul palco, durante la cerimonia, Galit ha detto una frase che ci ha commossi tutti. “Non vogliamo vendetta”, ha detto. “Vogliamo redenzione“. Oggi, la redenzione comincia.

Israele ha sopportato due anni terribili – sul campo di battaglia e nell’arena internazionale. Ma in questi due anni abbiamo anche riscoperto la nostra grandezza. Abbiamo ricordato quanto possiamo essere migliori. I nostri piloti, che hanno conquistato i cieli sopra l’Iran. Le nostre industrie, che guidano il mondo nella tecnologia. La nostra società civile, che si è mobilitata per aiutare ogni vittima della guerra. Avanziamo verso un futuro diverso.

I nostri soldati eroici, che ci hanno salvato tutti, ripiegheranno le loro uniformi e si alzeranno come insegnanti, ingegneri, scienziati, innovatori, investitori e piccoli imprenditori. Non potremo mai ripagare il debito verso coloro che, in questi anni, hanno sacrificato tutto – verso coloro che, come disse il Presidente Lincoln, “hanno dato l’ultima piena misura di devozione”. Possiamo solo dimostrarci degni di loro. Degni del loro sacrificio.

Signor Presidente, mi permetta di parlare anche all’uomo d’affari che è in Lei, al negoziatore che capisce il valore. Se ci fosse un solo titolo azionario al mondo in cui investire oggi, sarebbe lo Stato di Israele. Se ci fosse una sola nazione che merita accesso illimitato ai chip GPU, all’Intelligenza Artificiale e alle tecnologie SMR, ai mercati americani, quella nazione è Israele. Il futuro di Israele è intrecciato con la nostra alleanza eterna, con il nostro patto strategico e morale con i nostri più grandi amici: gli Stati Uniti d’America.

Questa guerra è finita. Dovremo sempre restare vigili, pronti a difenderci da chi cerca la nostra distruzione. Ma lo Stato di Israele è sul punto di reinventarsi. Le sfide che ci attendono richiedono non solo forza, ma anche una nuova visione. È il momento di intraprendere un nuovo cammino: diventare una nazione avanzata, prospera e amante della pace. Abbiamo atteso questo momento: la fine della guerra, il ritorno degli ostaggi, la possibilità di trasformare il dolore e la perdita in energia per ricostruire il nostro Paese.

Grazie a Lei, signor Presidente. Grazie ai nostri soldati, ai nostri leoni. Grazie ai milioni di patrioti israeliani che hanno riempito le strade e le piazze, e che mai, neppure per un istante, hanno rinunciato agli ostaggi. Grazie a tutti loro, la forza dentro di noi può ora rialzarsi, avere successo e costruire il nostro futuro, per noi e per i nostri figli. Grazie mille.

Dio benedica gli Stati Uniti d’America. Am Yisrael Chai. Il popolo d’Israele vive.

Yair Lapid

