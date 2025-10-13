Il 13 ottobre 2025 è una giornata che difficilmente Israele dimenticherà. Dopo oltre due anni di prigionia nei tunnel di Gaza (738 giorni), i 20 ostaggi ancora vivi, rapiti nel pogrom del sabato nero, riabbracciano finalmente le proprie famiglie grazie al piano di pace proposto dal presidente Usa Donald Trump (che segue in streaming il rilascio mentre è in volo per raggiungere Tel Aviv) e accettato sia da Hamas che dallo stesso Israele. In questa prima fase del piano, annunciata nella notte tra l’8 e il 9 ottobre, l’IDF ritira i suoi militari da buona parte della Striscia di Gaza mentre Hamas si impegna a rilasciare 20 ostaggi israeliani vivi e i corpi dei 28 ostaggi deceduti.

I primi sette cittadini israeliani sono stati rilasciati all’alba di questa mattina e sono stati affidata dalla Croce Rossa alle forze militari israeliane. Ora verranno valutate le condizioni di salute e poi potranno riabbracciare le famiglie che hanno trascorso la notte in quella che è stata ribattezzata la piazza degli ostaggi a Tel Aviv. Il rilascio dei primi sette è stato accolto con un lungo applauso, accompagnato da lacrime liberatorie, da parte delle persone, migliaia, presenti in piazza. Gli altri 13 ostaggi verranno rilasciati in mattinata, intorno alle 10 locali (le 9 italiane) nel sud della Striscia di Gaza. Lo ha riportato la tv satellitare araba al Jazeera.

I primi sette ostaggi rilasciati sono Eitan Mor, Gali e Ziv Berman, Matan Angrest, Omri Miran, Alon Ahel e Guy Gilboa-Dalal: le loro condizioni sono buone. Le famiglie hanno parlato con loro al telefono secondo quanto riferisce Channel 12.

Segui la diretta

AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

Trump alla Knesset: applausi e ovazioni per il presidente Usa Donald Trump è entrato nell’aula della Knesset dove sta per pronunciare un discorso. Un lunghissimo applauso e una standing ovation ha accolto il presidente americano. Applausi anche per la figlia Ivanka, entrata nella tribuna del parlamento israeliano insieme al marito, Jared Kushner, uno dei principali negoziatori dell’accordo per la presa degli ostaggi. A cura di Redazione

"Netanyahu non andrà in Egitto" Benjamin Netanyahu non andrà a Sharm el Sheikh, come annunciato dalla presidenza egiziana. Lo ha riferito l’ufficio del premier israeliano, secondo cui il primo ministro ha spiegato a Donald Trump che la sua assenza è legata all’inizio della festività di Sukkot. Secondo i media israeliani, Netantahu avrebbe timore che la sua partecipazione al vertice durante la festività possa creare una crisi con i partiti ultraortodossi. A cura di Redazione

s Sono arrivati a Ramallah, in Cisgiordania, i primi autobus della Croce Rossa con a bordo detenuti palestinesi rilasciati da Israele e provenienti dal carcere di Ofer. E’ arrivato poi a Gaza il primo dei 38 bus partiti dalla prigione di Ketziot, a quanto rende noto Hamas. A cura di Redazione

In Egitto sia Abu Mazen che Netanyahu Il presidente dell’Autorità palestinese Abu Mazen e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu parteciperanno al vertice di pace a Sharm el-Sheikh “per consolidare l’accordo di cessate il fuoco a Gaza e riaffermare il loro impegno a rispettarlo”. Lo annuncia su Facebook il portavoce della presidenza, Mohamed Ibrahim Abdel Khaleq El-Shennawy. A cura di Redazione

Le prime foto degli ostaggi presi in consegna da IDF Le prime immagini degli ostaggi rilasciati da Hamas, affidati alla Croce rossa e presi, successivamente, in consegna dall’Idf. Le foto diffuse da Israele sui social. A cura di Redazione

Israele rilascia 1968 detenuti palestinesi Israele rilascerà oggi 1.968 prigionieri palestinesi, in cambio degli ostaggi consegnati dal gruppo islamista Hamas, di cui 154 saranno deportati fuori dal Paese. Lo hanno annunciato le principali associazioni che rappresentano i prigionieri a nome sia di Hamas sia dell’Autorità Nazionale Palestinese (Anp). “Ducentocinquanta ergastolani saranno rilasciati come parte dell’accordo oggi”, si legge in una nota, tra questi, “154 deportati saranno espulsi”. A cura di Redazione

Media israeliani: "Forse Netanyahu in Egitto per vertice pace" Il primo ministro d’Israele, Benjamin Netanyahu, potrebbe unirsi al presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel viaggio a Sherm el Sheikh per il vertice internazionale sulla Striscia di Gaza. Lo riferisce il sito web d’informazione israeliano “Ynet”. Inizialmente, Israele aveva escluso la presenza di suoi rappresentati al vertice. A cura di Redazione

IDF: "Ufficiale, non ci sono più ostaggi israeliani vivi nelle mani di Hamas" “È ufficiale: non ci sono più ostaggi israeliani vivi nelle mani di Hamas” scrive sui social l’esercito israeliano (IDF). A cura di Redazione

Trump, ipotesi incontro ostaggi in ospedale Trump potrebbe incontrare i 20 ostaggi liberati oggi dalla Striscia di Gaza presso lo Sheba Medical Center di Tel Hashomer in Israele. A riportarlo sono i media israeliani spiegando che l’ospedale si sta preparando all’eventualità che Trump si rechi in visita. Circostanza che potrebbe ritardare la sua partenza per il summit di pace in programma a Sharm el-Sheikh, in Egitto. A cura di Redazione

L'abbraccio dei fratelli Gali e Ziv Berman dopo due anni di prigionia in luoghi diversi I gemelli Gali e Ziv Berman si abbracciano dopo essere stati tenuti in ostaggio a Gaza per più di due anni in luoghi differenti. La foto dell’abbraccio, diffusa dall’esercito israeliano, mostra i fratelli che si scambiano il loro primo abbraccio dopo il rilascio. I fratelli furono rapiti nella loro casa nel kibbutz Kfar-Aza durante l’attacco terroristico del 7 ottobre. All’epoca avevano 26 anni. I due fratelli lavoravano insieme in ambito musicale. I genitori e il fratello maggiore sono sopravvissuti all’attacco. A cura di Redazione

Quanto vale un ostaggio? Hamas non voleva la pace: voleva il dolore e lo spettacolo della sofferenza Il commento del direttore del Riformista Claudio Velardi: A cura di Redazione

Corpi 28 ostaggi morti consegnati nel pomeriggio Fonti palestinesi fanno sapere che dovrebbe iniziare nel pomeriggio la restituzione dei corpi dei 28 ostaggi israeliani morti durante la prigionia a Gaza. Le salme saranno consegnate alla Croce rossa internazionale. A cura di Redazione

L'omaggio a Trump sulla spiaggia di Tel Aviv Una enorme scritta disegnata in giallo e blu sulla sabbia con le parole “Grazie” e “Casa” e il profilo del presidente americano per ringraziarlo sia per la pace a Gaza che, soprattutto, per la liberazione degli ostaggi (20 vivi) dopo oltre due anni. E’ l’omaggio degli israeliani presente sulla spiaggia di Tel Aviv e ammirato dall’alto da Donald Trump a bordo dell’Air Force One prima di atterrare all’aeroporto Ben Guiron dove è stato accolto dal primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, dalla moglie Sara. Presenti anche l’inviato speciale Steve Witkoff, il consigliere e genero del presidente Jared Kushner e la figlia Ivanka. A cura di Redazione

Rilasciati gli ultimi 13 ostaggi vivi Sono stati rilasciati a Khan Younis gli ultimi 13 ostaggi israeliani vivi che si trovavano nella mani di Hamas. A quanto riferiscono i media israeliani, i tredici sono stati consegnati alla Croce rossa internazionale. Dell’ultimo gruoppo fanno parte:Bar Kuperstein, Eviatar David, Yosef Haim Ohana, Segev Kalfon, Avitan Or, Elkana Buchbot, Maxim Harkin, Nimrod Cohen, Matan Tsengauker, David Cuneo, Eitan Horn, Rom Breslavsky e Ariel Cune. A cura di Redazione

Trump: "Pace a Gaza e liberazione ostaggi mio più grande successo diplomatico" In una intervista telefonica rilasciata mentre era in volo verso Tel Aviv al canale israeliano Channel 12, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha dichiarato che l’accordo di pace raggiunto a Gaza dopo due anni guerra, con la relativa liberazione degli ostaggi detenuti da Hamas, potrebbe rappresentare il suo più grande successo diplomatico come presidente finora. “Questa potrebbe essere la cosa più grande in cui sia mai stato coinvolto”, ha spiegato Trump mentre si trovava a bordo dell’Air Force One. Trump ha affermato nella conversazione di credere che senza l’attacco da lui ordinato contro gli impianti nucleari iraniani, non sarebbe stato in grado di raggiungere un accordo a Gaza. “Gli iraniani erano a poche settimane dall’arma nucleare, e questo era come una nuvola nera su tutto”. Il tycoon ha affermato che l’attacco agli impianti nucleari iraniani ha permesso ai paesi arabi e musulmani di sentirsi più liberi di unirsi per raggiungere un accordo a Gaza e ha anche reso Hamas più propensa a scendere a compromessi dopo l’indebolimento dei suoi alleati iraniani. Trump ha espresso entusiasmo per la conferenza internazionale che si terrà più tardi a Sharm el-Sheikh a sostegno del suo piano di pace. Ha elencato i paesi che dovrebbero partecipare e ha affermato che simboleggia l’unità del mondo attorno al suo piano. A cura di Redazione

Rilasciati detenuti palestinesi Iniziato contestualmente il rilascio di 1.716 prigionieri palestinesi dal carcere militare israeliano di Ofer, in Cisgiordania, nell’ambito dello scambio con i detenuti israeliani liberati da Hamas. Lo riferisce l’emittente televisiva di proprieta’ saudita “Al Arabiya”, precisando che i detenuti saranno trasferiti verso la Striscia di Gaza sotto la supervisione della Croce Rossa internazionale. Secondo la tv qatariota “Al Jazeera”, diversi autobus bianchi con bandiere israeliane e veicoli militari sono stati avvistati nei pressi della struttura, dove sono detenuti molti dei prigionieri destinati alla liberazione. A cura di Redazione

La telefonata di Bar Kuperstein alla madre prima di essere liberato da Hamas A cura di Redazione

Croce Rossa pronta a consegna nuovo gruppo ostaggi a Khan Younis La Croce Rossa internazionale è in viaggio verso Khan Younis per la consegna di un altro gruppo di ostaggi secondo quanto riferisce l’Idf sui social media. “Secondo le informazioni ricevute, la Croce Rossa sta andando verso un altro punto di incontro nella parte meridionale della Striscia di Gaza, dove saranno consegnati diversi ostaggi”, si legge. Non è chiaro se saranno consegnati tutti e 13 gli ostaggi oppure solo una parte. A cura di Redazione

Trump arrivato a Tel Aviv L’Air Force One con a bordo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è atterrato all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, in Israele. Ad attenderlo il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu e la moglie Sara, oltre all’inviato speciale Steve Witkoff, il consigliere e genero del presidente Jared Kushner e la figlia Ivanka, come si vede dalle immagini trasmesse in tv. Trump arrives in Israel and addresses the Knesset https://t.co/XJamvNJx6O — Reuters (@Reuters) October 13, 2025 A cura di Redazione

Prime sette ostaggi sono arrivati in Israele: condizioni buone L’esercito israeliano annuncia che i sette ostaggi liberati hanno attraversato il confine e sono in Israele. Le loro condizioni, riferisce la stampa israeliana, sarebbero buone. Saranno sottoposti ad approfonditi controlli medici e potranno incontrare i loro famigliari alla base militare vicino a Re’im. A cura di Redazione

La telefonata degli ostaggi alle famiglie Hamas ha consentito ad alcuni ostaggi di chiamare le famiglie prima delle liberazione. In piazza degli ostaggi a Tel Aviv viene infatti trasmessa sul grande schermo la telefonata da Gaza di Matan Angrest alla madre. “Matan, stai tornando a casa. State tutti tornando a casa. Grazie a Dio la guerra è finita. Stai tornando a casa. La mia vita ti aspetta”, ha detto la madre Einav. A cura di Redazione

Hamas pubblica elenco detenuti palestinesi rilasciati: non c'è Barghouti Hamas ha reso pubblici i nomi di oltre 1.900 prigionieri palestinesi che saranno liberati nell’ambito dell’accordo di cessate il fuoco con Israele. Diversi veicoli della Croce rossa sono già in attesa presso il carcere israeliano di Ofer per trasportare i detenuti verso Gaza o la Cisgiordania. Hamas ha precisato che Marwan Barghouti non figura nella lista dei prigionieri che verranno rilasciati. Nella lista non è incluso nemmeno Ahmad Saadat, leader del Fronte popolare per la liberazione della Palestina. Tra loro, ci sono 1.716 palestinesi di Gaza che saranno trasferiti all’ospedale Nasser. I 250 palestinesi condannati all’ergastolo in Israele saranno trasferiti in Cisgiordania, a Gerusalemme e all’estero. A cura di Redazione

Padre ostaggi liberato: "Aspettiamo con impazienza" “Aspettiamo con impazienza e tra le lacrime”. E’ il commento di Danny Miran, padre di Omri, uno degli ostaggi israeliani liberati questa mattina da Hamas, ha raccontato l’emozione con cui sta attendendo l’arrivo del figlio. “Ogni foto che vediamo è davvero emozionante. Aspettiamo. Aspettiamo. Aspettiamo”, ha aggiunto a quanto riporta Chennel 12. A cura di Redazione

Il rilascio degli ostaggi grazie alla Croce Rossa in tre località di Gaza La Croce Rossa internazionale ha annunciato l’inizio di una “operazione multifase” per coordinare la liberazione degli ostaggi israeliani in cambio di circa 1900 detenuti palestinesi. Secondo fonti citate dalla stampa israeliana, il rilascio degli ostaggi ha avuto inizio dopo le 8 (le 7 in Italia) in tre località: Gaza City, Gaza centrale e Khan Yunis, nel sud della Striscia. Le stesse fonti hanno confermato che ieri sera si è tenuto un incontro tecnico con il Comitato internazionale della Croce rossa (Icrc) per coordinare le procedure di rilascio, e che l’organizzazione umanitaria è stata aggiornata sulle condizioni di salute degli ostaggi, che in alcuni casi sono gravi. A cura di Redazione

Trump in volo verso Israele: "Mi piacerebbe mettere piede a Gaza" Donald Trump, in viaggio per Israele dove oggi terrà un discorso in Parlamento, ha assistito alla liberazione dei primi sette ostaggi israeliani dall’Air Force One che lo porta a Tel Aviv. “La storia mentre accade”, ha scritto la sua portavoce Karoline Leavitt sui social media, insieme a una foto della televisione che sull’aereo presidenziale trasmetteva immagini da Gaza e da Israele. Poi ha aggiunto: “Sì, mi piacerebbe mettere piede a Gaza». Il presidente degli Stati Uniti è atteso anche in Egitto per il vertice con altri leader mondiali per la pace a Gaza. A cura di Redazione