Il divano letto all’improvviso si è chiuso e non c’è stato niente da fare. È morto così un 13enne ad Asti, soffocato, dopo una breve agonia. Sarebbe morto mentre faceva, o cercava di fare, un sonnellino. Si chiamava Mohamed. La tragedia ieri pomeriggio nella città piemontese. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e i carabinieri.

Il giovane era solo a casa, in via Zangrandi. I genitori erano tornati in Senegal per andare a trovare i suoi parenti e sarebbero rientrati tra poco tempo. Lui era stato affidato a un cugino più grande, uscito per fare la spesa. Forse una molla difettosa ha fatto scattare il divano come una trappola. Il 13enne è rimasto incastrato con la testa. Era esile di corporatura, non ha avuto scampo. Il suo cadavere è stato ritrovato dal cugino.

Inutili i tentativi di soccorso per salvare il ragazzino. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 13enne. Aveva origini senegalesi e frequentava la terza media dell’Istituto Goltieri. Sconcerto e dolore anche da parte dei vicini di casa che conoscevano il ragazzo benvoluto e ben educato.

Sul caso indagheranno i carabinieri. La Procura deciderà se richiedere l’autopsia sul corpo del giovane o riconsegnarlo alla famiglia. Come scrive La Voce di Asti a provocare la tragedia forse una molle difettosa o un errore nell’aprire il divano letto, “di quelli con le reti che si richiudono come tagliole”, hanno spiegato i carabinieri del Radiomobile guidati dal tenente Roberto Iandiorio.

