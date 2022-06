Non vuole in alcun modo essere legato al padre, l’imprenditore Elon Musk, il CEO di Tesla e SpaceX, l’uomo più ricco del mondo.

Xavier Musk, figlio 18enne del miliardario, ha iniziato la procedura per cambiare nome e genere: come riportato dal sito di gossip statunitense Tmz, Xavier vuole chiamarsi Vivian Jenna Wilson e prendere il cognome di sua madre, la scrittrice Justine Wilson, sposata col proprietario di Tesla dal 2000 al 2008 e con cui ha avuto cinque figli (i gemelli Xavier e Griffini, poi Damian, Kai e Saxon, che ora hanno 16 anni).

I cinque adolescenti avuti dalla prima relazione di Musk hanno sempre mantenuto un profilo piuttosto basso, nonostante il padre abbia l’affidamento congiunto.

Secondo quanto riportato da Tmz, il figlio del miliardario ha depositato ufficialmente i documenti presso un tribunale di Los Angeles in cui si evidenzia che la richiesta di avviare la procedura è dovuta a una questione di “identità di genere e il fatto che non desidero essere imparentato con il mio padre biologico in alcun modo o forma”.

One of Elon Musk’s children wants nothing to do with him, and has filed legal docs to drop his famous last name — in fact, she’s changing her full name, and legally declaring her gender identity. https://t.co/E6z0E9ExAa

— TMZ (@TMZ) June 21, 2022