Complimenti al senatore Alfredo Bazoli, uomo di alto lignaggio e sinceri principi democratici, tanto che il suo partito, quel Pd i cui antenati si erano assunti il compito di unire i proletari di tutto il mondo, gli ha affidato l’onore di presiedere il gruppo in commissione giustizia. Quella che si occupa delle riforme che dovrebbero realizzare, giorno dopo giorno, i princìpi dello Stato di diritto. Il giusto processo, prima di tutto, un valore di rango costituzionale. E quell’articolo 27 che sancisce il principio sacro che ogni cittadino è innocente finché non esista nei suoi confronti una sentenza definitiva di colpevolezza.

Ecco perché il senatore Alfredo Bazoli, uomo di alto lignaggio e sinceri prìncipi democratici, è stato il primo, anche nella sua veste di avvocato e uomo del nord, a mettere in guardia i suoi compagni, pardon colleghi, di partito, dal dimenticare le garanzie nei confronti di Giovanni Toti, governatore della regione Liguria messo agli arresti domiciliari il 7 maggio scorso. Ricordatevi la presunzione di non colpevolezza, ha detto quel giorno. Non che lo abbiano ascoltato, ma lui ha insistito.

Ogni cittadino è uguale davanti alla legge, lasciatelo dire a me che ho fatto un buon liceo, come tutta la mia famiglia, del resto, e mi sono laureato in giurisprudenza con la lode. E non sia mai che un politico, soprattutto se di parte a me avversa, venga trattato peggio degli altri, magari perché, con questo pasticcio delle correnti di magistratura già denunciato dal compagno Palamara, possa esser finito nelle mani di qualche toga rossa. Non lo accetterei mai, io sono garantista.

Sono garantista, però. Così per motivi di opportunità politica, da garantista voglio dire quanto segue a questo governo di fascisti. Fate applicare subito la legge Severino che prevede la sospensione del pubblico amministratore posto in arresto. Ho detto subito! Non capitasse mai che, dopo che il consiglio regionale ha respinto la nostra mozione di sfiducia, questo usurpatore tornasse a occupare quella poltrona. Ma io sono garantista, sia chiaro. Complimenti, compagno Bazoli. Sei tutti noi.

Tiziana Maiolo Politica e giornalista italiana è stata deputato della Repubblica Italiana nella XI, XII e XIII legislatura.

