“Il mondo va destra? Che fare?”. Torna L’Ora del Riformista, il dibattito settimanale moderato dal giornalista Aldo Torchiaro in diretta dalle 12 di mercoledì 12 febbraio sui canali social e sul Riformista.it.

“Il mondo rotola a destra – scriveva nel suo editoriale Paolo Macry – , i partiti reazionari dilagano in Europa, la democrazia liberale vacilla perfino nella patria di Jefferson. Certo, sarebbe arduo negare che siano tempi difficili per le sinistre e i progressisti. Eppure c’è qualcosa che manca, nella narrazione corrente. Manca una domanda cruciale, sebbene in odore di populismo. Perché? Perché a Washington regna il Dottor Stranamore? Perché in Francia la “diga repubblicana” minaccia di cedere all’onda dei lepenisti? Perché i conservatori tedeschi cominciano a mettere nel conto i voti di Alice Weidel?”.

A partecipare al panel Luigi Marattin, parlamentare e leader di Orizzonti Liberali, l’ex ministra dem Paola De Micheli, lo storico e scrittore Paolo Macry, il senatore del Pd Michele Fina e il direttore del Riformista Claudio Velardi.

