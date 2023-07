Inoltre, alcune categorie di personale possono lavorare solo sul PNRR, limitando l’azione amministrativa dei comuni, che devono occuparsi non solo dell’attuazione del PNRR, ma anche delle loro normali attività, dei fondi europei, delle emergenze e di molti altri impegni. È necessario considerare l’impatto di queste limitazioni e garantire che i comuni abbiano le risorse umane e finanziarie adeguate per affrontare tutte le sfide.

Le riforme burocratiche rappresentano un altro ostacolo significativo. I comuni italiani vedono nella fase di redazione ed approvazione dei progetti l’ostacolo maggiore nell’iter di realizzazione delle opere finanziate dal PNRR. Le riforme attuate finora sono state ritenute timide e poco convincenti, lasciando ai comuni la responsabilità di affrontare procedure burocratiche complesse che rallentano notevolmente i tempi di realizzazione. Anche il codice degli appalti, nonostante le deroghe, presenta lacune che rendono difficile l’appalto delle attività di progettazione nelle fasi iniziali dei progetti a causa di incompatibilità normative. È necessario affrontare queste problematiche in modo deciso e garantire che le riforme burocratiche siano efficaci e semplifichino le procedure. Un’altra sfida che i comuni devono affrontare riguarda la contemporaneità degli appalti.

La forte domanda di materiali e forza lavoro, causata sia dal superbonus che dal PNRR, ha fatto aumentare i prezzi dei materiali e ha richiesto un adeguamento dei costi dei progetti. Questo ha comportato rallentamenti negli iter autorizzativi e di appalto. Inoltre, i comuni devono affrontare il problema di trovare spazi temporanei per scuole e asili durante i lavori di adeguamentosismico ed efficientamento energetico, in quanto non è possibile eseguire tali lavori contemporaneamente alle attività scolastiche. Questo aspetto non è stato adeguatamente considerato nel PNRR, generando ulteriori costi per i comuni e complessità nella ricerca di locali adeguati. Passando all’ambito ambientale, emergono ulteriori criticità. Il Sud Italia in particolare sta affrontando ritardi nell’organizzazione dei servizi pubblici essenziali, come acqua e rifiuti, per i quali il PNRR prevede finanziamenti solo per gli ambiti già regolamentati e affidati a un gestore unico. Questo ha escluso molte regioni, tra cui la Sicilia, da centinaia di milioni di euro di finanziamenti per il rifacimento delle reti idriche e la realizzazione di impianti di depurazione. Nell’ultima finestra di settembre 2022 solo Messina, in Sicilia, è riuscita ad avere finanziamenti per il rifacimento delle reti idriche mentre il resto dei fondi sono stati dirottati verso altre regioni meglio organizzate.