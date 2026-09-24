Il populismo non è per sempre. È la conseguenza di una politica che ha perso rappresentanza, competenza e capacità di mediazione. E può dunque essere superato se la politica torna a fare politica. È il filo rosso emerso alla Biblioteca del Senato «Giovanni Spadolini», dove la Fondazione Bettino Craxi ha promosso la presentazione di Controrivoluzione. Una storia politica del nostro tempo, il nuovo libro di Giovanni Orsina, pubblicato da Marsilio. Al confronto hanno partecipato Stefania Craxi, Francesco Boccia, Carlo Fidanza e Luigi Marattin, con Fausto Carioti alla conduzione.

Il libro di Orsina non è soltanto un libro sul populismo. È un’analisi della crisi di intelligibilità della politica contemporanea. Il populismo viene letto come reazione interna a un ordine che ha progressivamente spostato il baricentro della decisione fuori dalla politica: verso il diritto, il mercato, la competenza tecnica e una nuova morale pubblica. «Non possiamo difendere la società aperta se non comprendiamo perché la libertà, la realtà, si è ribellata alla rivoluzione liberale», ha detto Orsina. La sua tesi è che la politica non possa essere sostituita da regole, mercati e competenze. Il problema non è dunque soltanto perché il populismo abbia conquistato consenso, ma che cosa abbia prodotto il terreno sul quale è cresciuto. Per Luigi Marattin la prima risposta riguarda la qualità della classe dirigente. «I partiti della Prima Repubblica facevano formazione e selezione della classe politica». Con la Seconda Repubblica quel meccanismo si è progressivamente dissolto. La politica ha perso competenze e, con esse, la capacità di rispondere alla complessità.

Ma c’è un secondo problema: la domanda dei cittadini. Marattin rovescia il luogo comune secondo cui la politica sarebbe semplicemente incapace di dare risposte. Una parte delle risposte non può essere data perché le aspettative sono diventate incompatibili con la realtà economica e demografica del Paese. L’Italia è cresciuta sulla spesa pubblica e ha abituato i cittadini a chiedere contemporaneamente meno tasse, più servizi, più infrastrutture e una sanità sempre più estesa. La politica, dunque, non dovrebbe assecondare ogni domanda. Dovrebbe spiegarne i limiti. Anche l’informazione ha una responsabilità. La fine della mediazione ha fatto saltare molti filtri che un tempo collegavano cittadini, politica e opinione pubblica. La depoliticizzazione non ha eliminato il conflitto: lo ha trasferito altrove. «La crisi della politica non è solo crisi dei partiti», osserva nella sua analisi Stefania Craxi, «ma della capacità delle democrazie di trasformare interessi, paure e conflitti in decisioni legittime». Il populismo nasce anche da qui: dalla percezione che le decisioni sulla propria vita vengano prese altrove.

La domanda populista è anche una domanda di controllo, riconoscimento e prossimità. Craxi insiste sulla «domanda di vicinanza». «La domanda di vicinanza dei livelli decisionali è anche una domanda democratica: chi decide e dove si decide?». E aggiunge: «La politica democratica non deve lasciare il linguaggio della vicinanza ai nazionalismi e ai populismi». Orsina, Craxi, Marattin convergono su un punto: le categorie politiche del Novecento non descrivono più interamente il mondo del XXI secolo. E continuare a utilizzarle come identità non rende un grande servizio alla politica.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

© Riproduzione riservata

Aldo Torchiaro