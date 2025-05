Il racket del terrore. Il cibo a Gaza usato come arma di ricatto: mentre Hamas minaccia la popolazione, la comunità internazionale accusa Israele.

L’Ora del Riformista approfondisce la questione con un dibattito moderato dal giornalista Aldo Torchiaro e che vedrà la partecipazione di Giuliano Cazzola, già deputato per il Popolo della Libertà, negli ultimi articoli sul Riformista ha smentito una a una tutte le teorie pro-Pal contro Israele e ha accusato l’Occidente di essere ambiguo verso Hamas; Tiziana Della Rocca, scrittrice, ogni giorno al lavoro per garantire una narrazione equilibrata e informata sul conflitto israelo-palestinese; Anna Mahjar-Barducci, giornalista italo-marocchina residente a Gerusalemme, è direttrice di progetto del Memri, ha fondato l’Associazione Arabi Democratici Liberali; Noa Rakel Perugia, ha 23 anni, si è trasferita in Israele quasi 5 anni fa, si è arruolata nell’Idf come volontaria e ha prestato servizio nell’Ufficio di Diplomazia dell’unità di Portavoce. Studia relazioni internazionali e diplomazia alla Reichman University a Herzelia; Iuri Maria Prado, firma di punta del Riformista, in prima linea per difendere Israele dall’antisemitismo dilagante e dalla strumentalizzazione del diritto internazionale.

Ciro Cuozzo