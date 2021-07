Pochi secondi di immagini, catturate da una videocamera di videosorveglianza della zona, che mostrano i momenti della tragedia. Sono quelli che evidenziano l’incidente avvenuto questa mattina a a Capri, dove un minibus di linea è precipitato per diversi metri a Marina Grande, abbattendo una ringhiera e cadendo nei pressi delle cabine di un noto stabilimento balneare sottostante.

Il minibus della società Azienda Trasporti Campania aveva da poco lasciato il porto per dirigersi verso il centro quando, improvvisamente, la sua corsa è andata verso destra, fino a precipitare nel burrone sottostante, come mostrano le immagini pubblicate dal Corriere della Sera.

Alla guida del mezzo c’era il 33enne Emanuele Melillo, unica vittima dell’incidente: napoletano del Rione Sanità, ogni giorno, da pendolare, si spostava sull’isola Azzurra per lavorare. Melillo aveva avuto in figlio da una precedente relazione e da poche settimane la nuova compagna era in dolce attesa. Potrebbe essere stato colto da un malore mentre era alla guida ma sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso.

Nell’incidente sono rimaste ferite 23 persone, di cui almeno quattro in modo grave. Immediati i soccorsi con i feriti trasportati all’ospedale Capilupi, mentre l’Asl Napoli 1 Centro ha attivato l’eliambulanza del Servizio Regionale di Emergenza 118, abilitato al trasporto dei pazienti.

Tutti i feriti trasferiti presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Capilupi (codici gialli e rossi) presentano politraumi a dinamica maggiore con fratture multiple dello scheletro in più distretti, sospette lesioni vascolari dei distretti toraco-addominali, policontusioni multiple, escoriazioni multiple, ferite lacero contuse multiple. Trasferito all’ospedale pediatrico Santobono un bambino con doppia frattura. Anche un altro minore si trova presso il presidio del Vomero. Una donna, ferita gravemente, è stato traferito, sempre in elicottero, all’Ospedale del Mare.

Sulle cause del disastro, hanno fatto sapere gli investigatori, al momento è prematuro formulare qualsiasi ipotesi. Il quadro potrebbe essere più chiaro solo quando il mezzo verrà recuperato e verranno evidenziati i punti di impatto.

“Stamattina la funicolare di Capri era ferma per un guasto ma il fatto non ha avuto ripercussioni sulla circolazione dei bus. Io sono sul posto ma al momento ancora non è chiaro il quadro della situazione” ha commentato all’Adnkronos il sindaco di Capri Marino Lembo.

