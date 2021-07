E’ di una vittima e almeno 18 persone ferite, alcune in modo grave, il bilancio momentaneo del drammatico incidente avvenuto questa mattina a Capri, isola del Golfo di Napoli, dove un autobus di linea dell’azienda Atc è precipitato nel vuoto poco dopo le 11.30, finendo la propria corsa sulla spiaggia. A bordo c’erano una decina di passeggeri. Le altre persone ferite si trovavano in un lido nella zona di Marina Grande.

Immediati i soccorsi con ben 19 persone portate all’ospedale Capilupi dell’Isola Azzurra. Una di loro, l’autista dell’autobus, è deceduta durante il trasporto. L’Asl Napoli 1 Centro ha attivato l’eliambulanza con personale medico e infermieristico partita dall’ospedale del Mare di Ponticelli (Napoli est). Sarebbero almeno tre i feriti gravi, alcuni dei quali sono stati trasferiti nel capoluogo partenopeo in elicottero. In arrivo anche sacche di sangue.

Trasferito all’ospedale pediatrico Santobono un bambino con doppia frattura. Un altro ferito grave è stato traferito, sempre in elicottero, all’Ospedale del Mare. Da Napoli sono partiti altri elicotteri sia della Polizia che della Guardia di Finanza per trasferire sull’isola medici e riportare in città i casi gravi.

L’autobus, per cause in corso di accertamento, avrebbe colpito la ringhiera-parapetto di protezione, che ha immediatamente ceduto facendo precipitare il mezzo nel burrone sottostante per diversi metri. Sul posto polizia, che conduce le indagini, carabinieri e vigili del fuoco. A bordo una comitiva di turisti romani con il mezzo era più affollato del solito, con una decina di passeggeri, anche per un guasto che si era verificato in mattinata alla funicolare.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo