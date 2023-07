Devastanti incendi alimentati dal forte vento di scirocco. La situazione nel Sud Italia è drammatica, con numerosi focolai divampati in queste ore con gravi conseguenze per la popolazione e le infrastrutture. Sicilia e Calabria le aree più colpite. Le fiamme hanno raggiunto addirittura lo scalo aereo di Punta Raisi, costringendo la chiusura dell’aeroporto “Falcone e Borsellino” fino alle ore 11 e causando gravi disagi ai viaggiatori e sospensioni dei voli anche a Catania, mettendo in tilt l’intero sistema dei trasporti. Le conseguenze dell’incendio si sono estese anche alle infrastrutture stradali, con l’autostrada Palermo-Mazara Del Vallo lambita dal fuoco e gli svincoli di Villagrazia di Carini e Cinisi chiusi. Anche l’autostrada Palermo-Catania è stata chiusa a Villabate per ragioni di sicurezza.

Sempre a Palermo l’incendio ha causato anche gravi interruzioni nella fornitura di servizi medici. L’ospedale Cervello ha dovuto evacuare il padiglione B per proteggere i pazienti, mentre al Policlinico sono stati sospesi i ricoveri in terapia intensiva polivalente. Le attività chirurgiche in Ortopedia, Endoscopia e al blocco operatorio dell’Area di emergenza sono state anch’esse sospese. Ancora attive le fiamme nella discarica di Palermo Rap di Bellolampo.

Il fuoco ha colpito diverse abitazioni, causando danni significativi a villette in via Pindaro, Cardillo e Cruillas. L’emergenza è così grave che squadre specializzate da Campania, Lazio e Toscana sono state inviate in aiuto.

Vari roghi in Calabria, la strada statale 106 ‘Jonica’ è temporaneamente chiusa – in entrambe le direzioni -. Sul posto stanno operando i mezzi dei vigili del fuoco e sono presenti le forze dell’ordine e le squadre Anas.

Vittime

Tra le prime vittime, Rita Gaetana Pillitteri, una donna di 88 anni con precarie condizioni di salute, deceduta nel Palermitano. Il soccorso dei sanitari del 118 è stato impedito dalle fiamme che hanno circondato la zona, rendendo impossibile raggiungerla in tempo.

A Cinisi, nei pressi dell’aeroporto, trovati due cadaveri carbonizzati. Apparterrebbero a due anziani di 75 e 77 anni.

Un anziano 98 anni è morto tra le fiamme nella casa di campagna in cui viveva a Cardeto, Reggio Calabria. I roghi sono a Mosorrofa e a Gallina. L’Anziano, costretto a letto, è rimasto vittima delle fiamme mentre la figlia e il genero, rimasti lievemente feriti, si sono stati salvati.

