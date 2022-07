Mentre a Circo Massimo fervono i preparativi e iniziano gli ingressi per l’atteso concerto dei Maneskin, su tutta Roma si spande una fitta e densa nube di fumo nero. Un grosso incendio è divampato nel parco di Centocelle nel pomeriggio. La densa nube di fumo è visibile in tutto il quadrante est della Capitale compresa l’area di Centocelle, Cinecittà e il quartiere Appio. I cittadini denunciano anche l’odore acre che sta rendendo l’aria sempre più irrespirabile.

Le fiamme sono divampate alle 17.30 nelle sterpaglie del parco all’altezza di via Casilina, sul lato di viale Palmiro Togliatti e poi hanno aggredito almeno uno degli sfasci che si affacciano su via Tuscolana. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco, la polizia e i carabinieri. Mentre gli agenti della polizia locale del V gruppo diretti da Roberto Stefano hanno chiuso al traffico via Palmiro Togliatti nel tratto compreso tra via Casilina e via Papiria.

Molti cittadini segnalano sui social di avere sentito delle “esplosioni” provenire dal vasto Incendio che sta interessando la zona del parco di Centocelle a Roma. Le fiamme sono partite dalle sterpaglie del polmone verde di Roma Est e hanno raggiunto alcuni demolitori. L’altissima nube di fumo nero è visibile anche dal centro di Roma, compreso il Circo Massimo. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, anche carabinieri, polizia e agenti della Polizia Locale. Non ci sarebbero persone coinvolte nel rogo.

La nube nera sprigionata dal maxi Incendio divampato a Roma minaccia alcuni palazzi sospinta dal vento. Le fiamme avrebbero interessato anche un’area abbandonata accanto al parco archeologico di Centocelle. “È una situazione drammatica. Il fuoco non è stato ancora circoscritto e grazie al vento sta raggiungendo anche la zona di via Papiria. Invitiamo i cittadini a tenere le finestre chiuse ed ad utilizzare le mascherine anche in strada nella zona interessata dalla densa nube di fumo”. Lo afferma il presidente del V municipio di Roma, Mauro Caliste.

Il sabato di luglio è stato particolarmente bollente a Roam dove durante la giornata erano stati lanciati già diversi allarmi roghi in diversi punti della città. È stato dato fuoco, nella notte, a quattro cassonetti della raccolta dei rifiuti nelle adiacenze di alcuni locali in via Riano a Roma. L’incendio è stato domato dai vigili del fuoco e sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Roma Trionfale. Centinaia di libri usati sono andati in fumo nell’incendio che ha distrutto una bancarella storica in Piazzale Flaminio, a Roma. Un Incendio è divampato nel pomeriggio, intorno alle 14, in via del Foro Italico, all’altezza dell’ex Campo Nomadi a Roma. Sul posto due squadre, due autobotti e il carro schiuma dei vigili del fuoco. Le fiamme sono partite dalle sterpaglie di un terreno incolto, a bruciare anche cumuli di rifiuti e container abbandonati. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

© Riproduzione riservata

Elena Del Mastro