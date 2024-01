Oltre a parlare dei social, della sua residenza a Montecarlo e del Festival di Sanremo, Jannik Sinner, durante la sua conferenza stampa a Roma, ha parlato anche del motivo per cui non è tornato a Sesto Pusteria per festeggiare la vittoria degli Australian Open. Una tragedia ha colpito duramente il comune altoatesino, della provincia autonoma di Bolzano.

Sinner, l’incidente a Sesto

“È successa una tragedia a Sesto, con un incidente di tre morti con figli molto giovani. Quindi io non sono voluto andare a Sesto per questa ragione, è un momento difficile” ha detto il tennista italiano. Il paese è infatti in lutto per un incidente che ha visto coinvolti un autobus e un auto, nel quale ha perso la vita una donna e due suoi figli. “Ora il papà sta seguendo il figlio in ospedale – ha proseguito Jannik Sinner – Io non volevo andare a Sesto per questo motivo, non era assolutamente il caso di festeggiare. Meglio farlo qui e non a Sesto”.

L’incidente a Sesto Pusteria

L’incidente è avvenuto il 22 gennaio nel comune di Assling nel Tirolo orientale. Nel primo pomeriggio, una macchina con a bordo Monika Stauder, 47 anni, e i suoi tre figli, Kassian, 10 anni, Matthäus, 7 anni, e un terzo di 13 anni, si è scontrata con un autobus di linea sulla Drautalstrasse, in direzione di Lienz. Secondo la ricostruzione è stata la macchina a sbandare in curva e finire sulla corsia opposta. L’autobus, con l’autista uscito illeso, non ha fatto in tempo a evitarla. La mamma e il figlio di 10 anni sono morti sul colpo, mentre il piccolo di sette anni è deceduto qualche ora dopo all’ospedale di Klagenfurt. Il figlio più grande sta lottando tra la vita e la morte all’ospedale di Innsbruck. Da qui la decisione di Sinner di evitare i festeggiamenti a Sesto, paese di origine della donna.

