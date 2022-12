Blendi Halili non è riuscito a mettersi in salvo: non è riuscito a uscire dall’auto che ha preso fuoco dopo lo schianto. E non aveva la patente. Lo riporta l’Ansa, riguardo al terribile e fatale incidente che la notte scorsa si è consumato a Caselle, in provincia di Torino. A perdere la vita il ragazzo alla guida. Sul posto per gli accertamenti e le indagini i carabinieri.

Secondo quanto scritto dall’agenzia il 18enne era iscritto a scuola guida ma non aveva ancora conseguito nemmeno il foglio rosa. Non ha avuto scampo, non è sopravvissuto allo schianto. Era uscito con degli amici, in macchina con lui, che invece sono riusciti a uscire dall’abitacolo prima che questo prendesse fuoco. Blendi Halili invece è morto carbonizzato, incastrato tra le lamiere dell’automobile.

Stando a quanto ricostruito finora la vittima, italiano di origini kosovare, era alla guida della Ford Ka del padre. La vettura si è scontrata violentemente contro il muro di un ex opificio intorno alle tre della scorsa notte all’angolo tra via Alcide Bona e via Fabbriche, poco fuori dal piccolo comune in provincia di Torino. Gli altri tre ragazzi hanno riportato soltanto lievi ferite. Tutti e tre sono residenti a Caselle, sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Ciriè.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e i carabinieri. I quattro amici stavano tornando da una festa, probabilmente per festeggiare il compleanno di un amico. Non c’è stato niente da fare per il 18enne. Soltanto poco più di una settimana fa sempre in Piemonte, ad Alessandria, in un terribile incidente avevano perso la vita tre ragazzi.

