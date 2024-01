Terribile incidente mortale nelle prime ore di oggi pomeriggio lungo la strada regionale 177 Cimpello-Sequals, provincia di Pordenone. Il sinistro stradale ha riguardato vari veicoli, tra cui un camion (successivamente finito nella strada sottostante), un’ambulanza della Croce rossa, e un Suv di marca Bmw X5. Sarebbero 7 al momento le persone coinvolte nel sinistro, tre di queste sono decedute. Si tratta dell’autista e del paziente trasportato dall’ambulanza, e del conducente del camion della Trans Ghiaia.

Il mezzo di soccorso apparteneva alla Croce Rossa Italiana, comitato CRI di Maniago. “Siamo sconvolti – le parole del Presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro -. Purtroppo la collega volontaria non ce l’ha fatta, come anche la paziente. Siamo tutti vicini al Comitato CRI di Maniago e a tutti i Volontari friulani e in contatto con la Presidente della CRI Friuli Venezia Giulia, Milena Cisilino, anch’ella turbata dalle prime notizie. Ci stringiamo ai familiari e ai colleghi di tutte le vittime”.

