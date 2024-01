Momenti di paura oggi in provincia di Reggio Emilia. Un autobus di linea, tra le 13 e le 14, è uscito di strada e si è quasi ribaltato nel fossato laterale in via San Ludovico a Rio Saliceto, verso Correggio. A bordo del bus una trentina di persone, tra cui molti ragazzi di ritorno dalla scuola verso Rio Saliceto e Campagnola.

Incidente a Rio Saliceto, i soccorsi

Dopo l’incidente è scattata subito l’allerta con vigili del fuoco, ambulanze e elisoccorso arrivati sul luogo. I passeggeri sono stati liberati dopo aver rotto il vetro anteriore del bus. Non si sono registrati feriti gravi, con gli studenti estratti illesi. Solo una donna, con alcune ferite non gravi, è stata trasportata in ospedale.

Incidente del bus, le cause e le indagini

I carabinieri e la polizia locale della Pianura Reggiana sono sul posto per gli accertamenti tecnici. Il tratto di strada, in cui l’autobus è finito nel canale, è stato chiuso al traffico sia per consentire i soccorsi sia per il recupero del veicolo. Non si conoscono ancora le cause dell’incidente, attualmente oggetto di indagine, con gli inquirenti al lavoro per ricostruire la dinamica.

