Tre uomini hanno perso la vita in seguito a un incidente stradale sulla SP 131, al km 3+500, situata in via Del Lago a Barberino del Mugello.

Dopo un violento impatto frontale, i vigili del fuoco, intervenuti sul luogo dell’incidente assieme ai carabinieri e al personale del servizio medico di emergenza 118, hanno estratto un uomo da uno dei veicoli coinvolti (andato in fiamme), ma purtroppo ogni tentativo di soccorso è stato vano.

Anche le due persone a bordo dell’altra automobile coinvolta sono state estratte dai pompieri, ma il personale medico ha potuto soltanto constatare il loro decesso. L’incidente si è verificato intorno alle 16.35, e attualmente la circolazione stradale è interrotta.

