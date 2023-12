“Morti, feriti” e gente in fuga, altra riparata sul cornicione dell’edificio. Momenti di panico nella facoltà di Lettere e Filosofia dell’università Carlo nel centro di Praga dove sono stati registrati numerosi colpi d’arma da fuoco che, dalle prime ricostruzioni ancora sommarie, hanno provocato almeno 10 morti e nove feriti gravi. Ad agire un uomo armato di fucile sul tetto dell’edificio, come riportano i media locali. Alcune persone presenti nell’ateneo sono chiuse nelle aule, altre sono state fatte evacuare, altre ancora si sono rifugiate sui cornicioni della struttura. L’uomo armato è stato “eliminato” dalla polizia intervenuta poco dopo.

Il killer aveva 24 anni, si chiamava David Koza’k ed era di nazionalità ceca lo studente. “L’assassino è stato eliminato. Attualmente si sta evacuando l’intero edificio e sul posto ci sono diversi morti e decine di feriti“, ha annunciato alle 16 di giovedì 21 dicembre la polizia. “Abbiamo molti feriti, lo spettro è molto ampio, dai feriti leggeri a quelli più gravi, e sfortunatamente anche dei morti. Non abbiamo ancora un numero preciso”, ha detto Jana Postova, portavoce dei soccorritori di Praga.

Secondo quanto riferiscono le autorità locali, sarebbero 10 le persone uccise (undici considerando l’attentatore) e 9 quelle ferite in modo grave, altri feriti, almeno una quindicina, sono in condizioni meno preoccupanti. L’attacco è avvenuto alla facoltà di Lettere e Filosofia, nel centro della capitale ceca. Secondo quanto riferisce la polizia locale, i fatti si sono svolti presso la facoltà dell’Università Carlo, presso piazza Jan Palach. “Sulla base delle prime informazioni, possiamo confermare che ci sono morti e feriti sul posto” ha sottolineato la polizia che ha isolato l’intera piazza e l’area circostante.

L’incidente non è ancora concluso, ha avvisato la polizia che ha invitato la popolazione a restare in casa. La piazza è stata chiusa e circondata dalle forze di polizia. La polizia ha chiuso tutta l’area attorno alla piazza Jan Palach, ha bloccato il traffico e ha deviato tram e autobus.

Currently stuck inside my classroom in Prague. Shooter is dead, but we are waiting to be evacuated. Praying to make it out alive.

Locked the door before the shooter tried to open it. Fucking hell. pic.twitter.com/wYyhOe5U6p

