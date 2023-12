Uccisa sull’uscio della porta di casa. Uccisa con numerose coltellate da una persona che successivamente si sarebbe allontanata ma su quest’ultimo aspetto sono in corso accertamenti. La vittima è una donna di 27 anni, Vanessa Ballan, madre di un bambino di 4 anni, trovata senza vita in provincia di Treviso, nella frazione del comune di Riese Pio X.

Il marito della donna è stato sentito dai militari dell’Arma che stanno indagando sul delitto. La coppia stava insieme da 11 anni e nell’aprile del 2019 è nato il figlio. L’uomo è sotto choc: non è chiaro se fosse in casa al momento dell’aggressione o, più presumibilmente, nelle vicinanze (probabilmente con il figlio). Una delle ipotesi è che l’omicida sarebbe un uomo in fuga e residente in un comune confinante. Le ricerche sono in corso. Il corpo senza vita della 27enne sarebbe stato rinvenuto da un vicino che allertato il 118. Successivamente sono intervenuti sia il marito della donna, che ha provato a rianimarla, che i carabinieri: la Scientifica a lavoro per i rilievi all’interno dell’abitazione e sul pianerottolo dove si è consumato l’omicidio.

La giovane viveva nella villetta a schiera con il compagno e lavorava come commessa in un supermercato della zona. Così come il marito era originaria di Castelfranco Veneto ma da qualche anni si era trasferita a Riese. Non è al momento chiaro il movente dell’omicidio. Altro giallo da risolvere è quello relativo all’arma del delitto, non ancora trovata dai carabinieri.

Vanessa Ballan uccisa dopo aver aperto la porta di casa: era incinta del secondo figlio

